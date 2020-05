Freizeit in Corona-Zeiten - So starten Bootsverleiher in Ostprignitz-Ruppin in die Saison

Ob Tretboot oder Kanu: Unter Einhaltung der Corona-Regeln ist der Verleih von Booten erlaubt – doch viele Ausflügler scheinen verunsichert zu sein. Drei Bootsverleiher aus der Region berichten vom verhaltenen Saisonstart – und was es derzeit zu beachten gilt.