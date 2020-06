Schule in Coronazeiten bedeutet auch: Abstand halten und zig andere Regeln befolgen. Ob sich die Schüler daran halten, das überprüft jetzt der Landkreis. Die Kontrollen haben in dieser Woche begonnen.

So leer wie in diesem Flur sieht es selten in den Schulen rund um Neuruppin aus, seitdem die Schüler nach den Coronalockerungen in die Bildungseinrichtungen zurückgekehrt sind. Wegen der Pandemie gibt es aber immer noch viele Sonderregeln, die in den Schulgebäuden beachtet werden müssen. Quelle: Henry Mundt