Coronavirus: Kreisfeuerwehrschule in Kyritz streicht Kurse bis Mitte Juni

Kyritz

Der Grundlehrgang für Atemschutzgeräteträger in Kyritz: gestrichen. Der Lehrgang für Maschinisten an Löschfahrzeugen ebenfalls. Und auch der Atemschutznotfalltraining fällt aus. Kurzum: Der Kreisfeuerwehrverband Ostprignitz-Ruppin sagt alle geplanten Ausbildungsgänge an der Kreisfeuerwehrschule in Kyritz ab. Und zwar gleich bis Mitte Juni.

Grund für die drastische Einschränkung des Lehrbetriebs ist die Gefahr, dass sich die Brandschützer bei ihren Treffen gegenseitig mit dem Coronavirus anstecken könnten, sagt der stellvertretende Kreisbrandmeister Ralf Leppin. „Das wollen wir auf keinen Fall riskieren. Wir müssen verhindern, dass sich die Krankheit bei uns ausbreiten kann.“ Und zwar, damit die Reihen der Brandschützer im Notfall weiterhin in entsprechender Stärke einsatzbereit sind.

Auch die Abnahme der Jugendflamme ist abgesagt

Die Entscheidung dazu ist bereits in der vergangenen Woche gefallen. Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gibt es knapp 1800 aktive Feuerwehrleute.

Auch die Abnahme der Jugendflamme ist abgesagt. Der Wissenstest, bei dem die Nachwuchs-Brandschützer Leistungsabzeichen erhalten, sollte Mitte Mai stattfinden.

Lesen Sie mehr dazu:

Coronavirus: Tägliche Meldepflicht für knapp 1800 Feuerwehrleute in Ostprignitz-Ruppin

Corona-Pandemie: Das muss man jetzt in Ostprignitz-Ruppin wissen

Von Celina Aniol