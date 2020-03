Coronavirus: Nahverkehr in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin läuft weiter

Kyritz/Neuruppin

Beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Prignitz hat die Corona-Krise bislang zu keinen ernsthaften Ausfällen geführt. Die Züge der Deutschen Bahn ( Wittenberge-Wittstock-Neuruppin-Berlin), der Odeg ( Wittenberge-Neustadt-Berlin) und der Hanseatischen Eisenbahn ( Neustadt-Kyritz-Pritzwalk) verkehren nach wie vor planmäßig.

„Aktuell planen wir sämtliche Verkehre in voller Leistung weiter zu erbringen. Seitens unserer Aufgabenträger gibt es derzeit keine Anweisungen das Leistungsvolumen zu reduzieren“, teilt beispielsweise die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft Odeg mit. „Aufgabenträger“ ist das Land Brandenburg, das Aufträge für den regionalen Zugverkehr erteilt.

Fahrpläne werden eingehalten

Auch die Deutsche Bahn hält den Regionalverkehr planmäßig aufrecht. „Derzeit kommt es nur im grenzüberschreitenden Bahnverkehr aufgrund behördlicher Anordnungen zu Einschränkungen“, verkündet das Unternehmen.

Die Hanseatische Eisenbahn erklärt ebenfalls: „Aktuell verkehren alle Züge planmäßig.“

Ebenso läuft der Busverkehr im Landkreis Prignitz wie gewohnt. Ausfälle seien bisher nicht zu erwarten, heißt es aus dem Verkehrsunternehmen Prignitzbus, das zugleich darauf hinweist: „Die Rufbusnutzung empfehlen wir nicht, da in den kleinen Fahrzeugen die Infektionsgefahr höher ist.“

Einzelne Streichungen bei den Bussen der ORP

Bei den Bussen der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft ORP sind hingegen kleinere Fahrplanänderungen zu verzeichnen. „Es werden einzelne Fahrten, sogenannte Verstärkerfahrten, ausgesetzt“, sagt ORP-Geschäftsführer Ulrich Steffen auf Nachfrage. Dabei handle es sich um Busse, die normalerweise vor allem im Schülerverkehr für Entlastung sorgen sollen. Schülerverkehr findet aktuell aber praktisch nicht statt.

Eine ganze Reihe von Linien ist betroffen. Auf der Linie 711 Kyritz-Wusterhausen-Neuruppin beispielsweise entfallen seit Mittwoch zwei bis drei der täglich bis zu 20 Fahrten pro Richtung. Bei der Linie 764 Neuruppin-Lindow-Rheinsberg sind es vier der täglich bis zu 21 Touren. Im Detail lassen sich die Fahrplanänderungen der Internetseite www.orp-busse.de entnehmen.

Überfüllte Fahrzeuge möglichst vermeiden

„Zum Wochenende werden wir prüfen, welche weiteren Maßnahmen nötig sind“, kündigt Ulrich Steffen an. „Wir gucken genau, wo jetzt nichts mehr stattfindet. Aber nur weil die Schule zu ist, heißt das ja nicht, dass wir ganz auf den Bus verzichten können.“

Steffen hält es für wenig sinnvoll, in der aktuellen Situation Gedränge in den Fahrzeugen zu provozieren. Schließlich seien nach wie vor viele Menschen für ihren täglichen Arbeitsweg oder dringende Erledigungen auf das öffentliche Beförderungsangebot angewiesen. In jedem Fall gelte: „Alles, was wir machen, stimmen wir mit dem Aufgabenträger ab.“ Im Fall des Busverkehrs ist das der Landkreis.

Fahrkartenkauf wird für manche schwieriger

Während die Fahrpläne also im wesentlichen weiterhin gelten, sieht sich der Fahrgast in der Praxis gegenwärtig mit einigen Besonderheiten konfrontiert. Die Unternehmen bemühen sich um Abstand zwischen dem Personal und den Fahrgästen. Die kommen nur noch über die hinteren Türen in den Bus hinein und wieder raus. Außerdem ist der vordere Bereich rund um den Fahrerplatz abgesperrt.

Züge sind häufig ohne Servicepersonal unterwegs. Obwohl Kontrollen damit ausfallen, gilt in jedem Fall: Der Fahrschein bleibt Pflicht.

ORP nimmt auch Überweisungen an

Das Ticket nach dem Einsteigen an Bord zu kaufen, ist aber nicht mehr möglich. Fahrgästen wird daher empfohlen, sich den Fahrschein für Bus und Bahn an den Automaten auf den Bahnhöfen zu besorgen. Eine Alternative ist das Online-Angebot des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg www.vbb.de. Smartphone-Besitzer können per App jederzeit ihr Ticket buchen und bezahlen.

Dass sich das nicht für jeden eignet, hat ORP-Chef Ulrich Steffen erfahren. „Wir werden immer wieder darauf angesprochen, dass Fahrgäste ihren Fahrpreis bezahlen wollen. Diese Ehrlichkeit freut uns sehr.“ Die ORP greife daher nun eine Idee aus Oberhavel auf: „Wir bieten ab sofort die Möglichkeit der Überweisung an.“ Wer gar keine andere Möglichkeit sieht, könne seinen Fahrpreis gern unter dem Stichwort „ORP Fahrausweis“ an die IBAN DE65 1605 0202 1521 0017 70 überweisen – auch gebündelt für mehrere Fahrten.

Von Alexander Beckmann