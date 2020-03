Plötzlich Rheinsberger: Viele Menschen wollen der Ausweisung entgehen und melden sich deshalb schnell noch mit dem Hauptwohnsitz in der Prinzenstadt an. Die Meldestelle muss einen richtigen Ansturm bewältigen. In Neuruppin holen sich einige Neu-Neuruppiner noch eine Meldebestätigung, bevor der Kreis seine Grenze wegen Corona schließt.