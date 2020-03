Soziale Einrichtungen im Landkreis OPR leiden unter Personalmangel

Protzen/Kyritz

Die in Protzen ansässige Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Gab hat erwogen, viele ihrer Einrichtungen vorübergehend für Besucher zu schließen – auch an den Standorten in Kyritz, Neuruppin und Wittstock.

„Wir sind zwar noch da, aber die MAE-Kräfte sollen wir bis 30. April zu Hause lassen – aufgrund der Corona-Gefahr“, sagt Gab-Geschäftsführerin Kerstin Schumacher. Die über das Jobcenter vermittelten Helfer seien aber keineswegs entlassen, sondern nur so lange von der Arbeit freigestellt, bis die Situation eine Weiterbeschäftigung ermöglicht. So habe es die Behörde des Landkreises in einem Schreiben mitgeteilt, berichtet Kerstin Schumacher.

Das bewährte Personal fehlt

Der Gab mangelt es damit derzeit akut an geeignetem Personal, um beispielsweise soziale Einrichtungen wie ihre Gebrauchtartikelbörsen oder die Lebensmittelausgabe „Tischlein deck dich“ für Bedürftige in Kyritz zu besetzen. Man suche noch nach Lösungen, teilt das gemeinnützige Unternehmen mit. Aktuell sei allerdings oft auch das Angebot an Lebensmittelspenden gering, berichtet Kerstin Schumacher.

„Wir sind im Notbetrieb“, sagt die Gab-Geschäftsführerin. Die verbliebenen Mitarbeiter kümmerten sich jetzt um Dinge, die bislang oft liegen blieben. „Und mit den Bundesfreiwilligen können wir auch noch einiges erledigen.“ Dazu gehöre beispielsweise die regelmäßige Leerung der Kleidersammelcontainer in Neuruppin, Wittstock und Kyritz.

Einrichtungen in Neuruppin , Kyritz und Wittstock auf Sparflamme

Neben den Gebrauchtartikelbörsen und Lebensmittelausgaben betreibt die seit 1992 bestehende Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Recyclingwerkstätten unter anderem für Krankenhaus- und Schulaustattungen, die der Entwicklungshilfe dienen, fertigt in ihren Werkstätten pädagogische Therapiehilfen und verfolgt Umweltprojekte wie Lehrpfade in Protzen und Neuruppin.

„Uns gibt es weiter, aber wir mussten alles ein bisschen herunterfahren“, betont Kerstin Schumacher.

Von Alexander Beckmann