Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 17. Mai

Kagar – Das Blockflötenensemble und das Hornquartett der Kreismusikschule musiziert in der Kirche von Kagar. Das Kammermusikkonzert beginnt um 19 Uhr. Danach wird zu einem kleinen Imbiss vor der Kirche eingeladen.

Neuruppin – Jugendliche werben auf dem Schulplatz in Neuruppin für die Europawahl unter dem Motto “Diesmal wähle ich” ab 15.30 Uhr. Wer will, kann sein Wissen bei einem Europa-Quiz auf die Probe stellen.

Neuruppin – Zu Musik, Tanz, Licht- und Videoeffekten lädt die Jugendkunstschule ins alte Kaufhaus Magnet an der Karl-Marx-Straße in Neuruppin. Die Show „The Corona-Effekt“ mit Tänzern der Deutschen Tanzkompanie beginnt um 18 Uhr.

Die Neustrelitzer Tanzkompanie zeigt am Freitag atemberaubenden Tanz zu mitreißender Musik und spektakulären Licht- und Videoeffekten in Neuruppin. Quelle: Christian Elo

Neuruppin – Die Singer/Songwriterin Ally McMirror, bekannt aus der New Country Szene, gibt ein Konzert im Neuruppiner Resort Mark Brandenburg. Es beginnt um 21 Uhr in der Lobby. Der Eintritt ist frei.

Ally McMirror tritt am Freitag in Neuruppin auf. Quelle: Agentur

Rheinsberg – Das Maik-Krahl-Quartett „Decidopobia“ spielt im Akademiehof des Schlosses Rheinsberg. Das Jazzkonzert beginnt um 19.30 Uhr.

Wusterhausen – Das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde gastiert in der Evangelischen Stadtkirche von Wusterhausen. Ab 19 Uhr erklingen klassische Evergreens wie Händels „Wassermusik“, Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“ und Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“.

Das Brandenburgisches Konzertorchester Eberswalde spielt am Freitag in Wusterhausen. Quelle: Agentur

Sonnabend, der 18. Mai

Dessow – Die Dessower feiern ein Dorffest im Park. Zum Programm ab 15 Uhr gehören Spielmobil, Livemusik, Tanz und Feuershow.

Dreetz – Die Dreetzer Heimatstube lädt zu Museumsbesichtigung, Führungen und Motorrad-Treff. Das Heimatstubenfest in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 6 beginnt um 13 Uhr.

Das Dreetzer Heimatstubenfest – am Sonnabend für Familien und Motorradfahrer. Quelle: Veranstalter

Heiligengrabe – Die 3. Etappe der Tour de Prignitz startet um 10 Uhr auf dem Gutshof in Heiligengrabe. Mittagspause ist auf dem Pritzwalker Marktplatz, Kulturstopp in Zaatzke. Zielankunft in Heiligengrabe ist gegen 15.30 Uhr geplant.

Hohenofen – Im Industriedenkmal Papierfabrik Hohenofen startet um 19 Uhr die diesjährige Veranstaltungssaison mit „ Poetry Slam“, moderiert vom Berlin-Brandenburger Slam-Meister Noah Klaus. Kartenanfragen sind unter 033970/93 98 84 möglich.

Noah Klaus moderiert den Poetry Slam am Sonnabend in Hohenofen. Quelle: Veranstalter

Kränzlin – Mit Musik, Theater oder Kleinkunst kann man sich auf der offenen Bühne im Kränzliner Saal präsentieren. Um eine kurze Anmeldung unter 0171/6 45 41 99 wird gebeten. Zuschauer sind ab 20 Uhr in der Kleinen Straße 17 willkommen.

Kyritz – Der A-cappella-Chor „Manus Mulierum“ singt in der evangelischen Kirche in Kyritz. Das Frühlingskonzert beginnt um 17 Uhr.

Lentzke – Die Einwohner von Lentzke feiern die Ersterwähnung ihres Dorfes vor 725 Jahren mit einem Fest rund um die Kirche und an der Feuerwehr. Ab 11 Uhr gibt es Speis und Trank, Kinderspaß, Livemusik, offene Höfe, historische Modenschau, Tanz und Feuershow.

Das Luchdorf Lentzke feiert 725 Jahre mit einem Fest am Sonnabend. Quelle: Veranstalter

Netzeband – Zum Tag des Jagdhorns werden viele Schaulustige von 10 bis 15 Uhr im Gutspark von Netzeband erwartet. Jagdhornbläser blasen Signale und Fanfaren, Falkner führen ihre Greifen vor und Hundeführer demonstrieren, was sie und ihre Jagdhunde leisten können.

Die Jagdhornbläser geben alles zum Tag des Jagdhorns am Sonnabend in Netzeband. Quelle: privat

Neuruppin – Der 7. Fahrrad-Tag mit Fontane-Marathon und Familienprogramm startet um 8.30 Uhr auf dem Schulplatz. Das gesamte Programm ist unter www.fahrrad-tag.de zu finden.

Neuruppin – Trödelfans kommen beim Trödelmarkt neben der Treskower Kirche in Neuruppin von 9 bis 13 Uhr auf ihre Kosten. Für zwischendurch wird selbst gebackener Kuchen angeboten.

Neuruppin – „Hereinspaziert!“ – Neuruppiner öffnen ihre Höfe und Gärten von 14 bis 18 Uhr für Besucher. Hinter den Fassaden der meist aus dem 19. Jahrhundert stammenden Bürgerhäuser werden ihnen viele Kultur- und Kunstaktionen geboten.

Der Klöppelgruppe kann man im Innenhof des Hauses der Begegnung, Franz-Künstler-Straße 8, zuschauen, wenn am Sonnabend Neuruppiner ihre Höfe und Gärten für Besucher öffnen. Quelle: Veranstalter

Neuruppin – Das Uphus, eines der ältesten Fachwerkhäusern in Neuruppin, wird als Denkmal des Monats ausgezeichnet. Der Festakt beginnt um 15 Uhr in der Siechenstraße 4. Gleichzeitig wird die Ausstellung „(Neu) Ruppin ist eine Reise wert!“ eröffnet.

Neuruppin – Das Jugendfreizeitzentrum lädt zur JFZ-Geburtstagsparty ein. Bei dem kleinen spontanen Festival lassen es sechs lokale Künstler und Bands nacheinander krachen: Das Spektrum reicht von Hardcore, Death Metal und Rock bis Rap. Einlass ist ab 18 Uhr.

Zur JFZ-Geburtstagsparty in Neuruppin am Sonnabend tritt auch die Band Bloody Invasions auf. Quelle: Andreas Vogel

Neuruppin – Die Fontanebuchhandlung in Neuruppin lädt zu einem gemütlichen Abend mit Tipps der Buchhändler für die Urlaubszeit ein. Beginn ist um 19 Uhr in den Räumen an der Karl-Marx-Straße 83.

Neuruppin – Der Neuruppiner Tanzclub Imperial lädt zum Discofox-Workshop. Geübt wird ab 19 Uhr in den Räumen an der Fehrbelliner Straße 131.

Neuruppin – „Alles Mega – gut ist nicht gut genug“ heißt das neue Programm von Rüdiger Hoffmann. Der Kabarettist ist ab 20 Uhr auf der Bühne des Neuruppiner Stadtgartens zu erleben. Der Einlass beginnt eine Stunde zuvor.

Neuruppin – Im Neuruppiner Café Hinterhof, Rudolf-Breitscheid-Straße 38, wird zum 20er-Jahre-Abend mit Livemusik und Tangotanz eingeladen. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin – Treffpunkt zum Gutenachtlauf unter dem Motto „Laufen gegen Leiden“ ist um 20.30 Uhr am Fontanedenkmal am Fontaneplatz in Neuruppin. Anmeldung ist nicht nötig. Jeder Teilnehmer wird um einen Euro Spende gebeten.

Der Gutenachtlauf – am Sonnabend in Neuruppin. Quelle: privat

Rehfeld – Zum Plattdeutsch-Nachmittag trifft man sich ab 15 Uhr in der Rehfelder Kirche. Im „Wort-Spiel“ werden Texte und Lieder von Ernst Stadtkus und Heinz Müller in plattdeutscher Sprache vorgetragen. Danach gibt es Kaffee und Kuchen.

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Strubensee – Zum Ehemaligentreffen lädt das Haus Schönbirken in Strubensee ein. Von 10 bis 16 Uhr wird sich ausgetauscht und gemeinsam gegessen. Interessierte lassen sich durch die Suchthilfeeinrichtung führen.

Wittstock – Eine Verkehrssicherheitsaktion rund um das Motorrad gibt es von 10 bis 13 Uhr auf dem Wittstocker Marktplatz. Polizeibeamte, Mitarbeiter des DRK, örtliche Motorradhändler, Fahrschulen und Optiker stehen Rede und Antwort.

Wittstock – Zur Landesgartenschau in Wittstock geben sich Chöre des Sängerkreises Prignitz-Ruppin von 11 bis 17 Uhr ein Stelldichein. Auf der Bühne im Amtshof mit dabei sind unter anderem der Gemischte Chor Heiligengrabe, der Prignitz-Chor Pritzwalk, der Chor Amicitia Bad Wilsnack, der Singekreis „ Kurt Rabbach“ Perleberg und der Möhringchor Alt Ruppin.

Der Singkreis "Kurt Rabbach" singt neben anderen Chören am Sonnabend in Wittstock. Quelle: privat

Sonntag, der 19. Mai

Bork – Den Segen Gottes können sich Motorradfahrer um 11 Uhr in der Borker Kirche geben lassen. Nach dem Biker-Gottesdienst sind eine gemeinsame Ausfahrt und anschließend ein gemütliches Beisammensein geplant.

Damelack – Die Orgel in der Damelacker Kirche wird als Lütkemüller-Orgel des Jahres gekürt. Ab 15 Uhr spielt die junge koreanische Organistin Jihyun Kim aus Hamburg auf der Orgel, danach folgt die feierliche Würdigung der Orgel.

Kantow – Zu „Rosenduft und Klang mit den drei Rosenaus“ wird ab 15 Uhr in die Kantower Kirche geladen. Die drei Schwestern aus Wuthenow singen Lieder aus der Mitte des Lebens.

Köpernitz – Das Köpernitzer Gutshaus lädt ab 14.30 Uhr zum Tag der Gräfin ein. Kaffee und Kuchen, eine Ausstellung über „Fontanes Frauen“, Filmausschnitt zur Geschichte der Gräfin La Roche Aymon und ein Spaziergang zum Waldfriedhof gestalten den Nachmittag. Der Eintritt ist frei. Platzreservierungen sind möglich unter 033931/3 78 55.

Zum Tag der Gräfin lädt das Kulturgutshaus Köpernitz am Sonntag ein. Quelle: Veranstalter

Neuruppin – Die Künstlerin Sabine Ranft bietet einen Workshop „Perspektivisches Zeichnen“ im alten Kaufhaus Magnet in der Karl-Marx-Straße in Neuruppin von 11 bis 15 Uhr an. Anmeldung bis zum 17. Mai unter 03391/3 55 52 20.

Neuruppin – Das Neuruppiner Museum in der August-Bebel-Straße 14/15 lädt am internationalen Museumstag zu Überraschungen ein. Der Aktionstag beginnt um 11 Uhr.

Neuruppin – Zur Finissage lädt die Galerie am Bollwerk in Neuruppin für 17 Uhr ein. Zum Abschluss der Ausstellung „Fontane lesen – mach dir ein Bild davon“ liest Ulrike Draesner aus ihrem Buch „Fontanes Leben als Apotheker, Reiseschriftsteller und spät berufener Romanautor“.

Neuruppin – Auf „Chansons á la Carte“ präsentieren der Sänger Arnold Krohne und der Knopfakkordeonist Maxim Shagaev ihrem Publikum im Neuruppiner Tempelgarten. Das Konzert unter dem Zeltdach beginnt um 19.30 Uhr. Kartenanfragen unter 03391/21 22.

Arnold Krohne singt Chansons am Sonntag in Neuruppin. Quelle: Veranstalter

Protzen – Beim Sonntagskaffee im Dorf-, Torf- und Schulmuseum in Protzen geht es ab 14.30 Uhr um das Thema Brot. Elke Wildt wird bei Kaffee und Kuchen über die Protzener Geschichte erzählen, die Mühlen, den Bäcker und den KFL.

Vichel – Klassische Musik erklingt im Schloss Vichel. Das Konzert mit Hans-Ulrich Fehlmann, Klarinette, und Martin Jacobi, Klavier, beginnt um 16 Uhr.

Wittstock – Zum Internationalen Museumstag lädt die Gedenkstätte Todesmarsch zu einer Führung, zur Beschäftigung mit Fundstücken und zu einer Filmvorführung in den Belower Wald ein. Beginn ist um 10 Uhr.

Wittstock – Zum „Schaufenster Ländlicher Raum“ öffnet um 12 Uhr auf dem Wittstocker Marktplatz ein Trödelmarkt.

Wittstock – Die Kreiskirchenchöre singen von 13 bis 16 Uhr während der Landesgartenschau Wittstock auf der Bühne im Amtshof. Mit dabei sind die Kantoreien Lindow/ Gransee, Kyritz, Rheinsberg, der Trinitatis-Chor Neuruppin und die Ruppiner Kantorei. Musikalisches Finale ist um 17 Uhr in der St.-Marien-Kirche.

Die Landesgartenschau in Wittstock lädt am Wochenende zum Verweilen ein. Quelle: Björn Wagener

Wusterhausen – Zum internationalen Museumstag lädt das Wegemuseum in Wusterhausen von 10 bis 16 Uhr zu Führungen durch die Sonderausstellung mit Objekten des Künstlers Reinhard Zabka mit mobilen Klangobjekten, lyrisch-satirischen Collagen, dem fliegenden Teppich und „Fontanes Wanderschuh“ ein. Dabei wird auch ins Plattdeutsche übersetzt.

Wustrau – Zum internationalen Museumstag ist das Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Führung startet um 11 Uhr, ab 13 Uhr werden Kaffee und Kuchen im Museumsgarten angeboten. In der Kirche heißt es ab 15 Uhr „Fontane goes Hip Hop“ mit dem Musikprojekt Estabien aus Neuruppin.

