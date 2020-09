Ein großer Fan der Rolling Stones ist Joachim Harder aus Radensleben (Ostprignitz-Ruppin) nicht. Zu den Tickets, die er beim MAZ-Vorgänger „MV“ gewann, hat er dennoch Ja gesagt. So kam es, dass er am 13. August 1990 das erste Konzert besuchte, dass die Stones in der DDR gegeben haben. Und das war „Gänsehaut pur“.

Anke und Joachim Harder aus Radensleben (Ostprignitz-Ruppin) waren auf dem ersten Konzert, das die Rolling Stones in der DDR gegeben haben – am 13. August 1990 in Berlin-Weißensee. Die Karten dafür hatten sie in der „MV“ gewonnen. Quelle: Jürgen Ohlwein