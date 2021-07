Das Brandenburger Seenland entdecken

Fürstenberg/Havel

Darf es ein Ausflug mit dem Floß sein? Stehen Sie eher auf Geschichte? Beobachten Sie gern den Sternenhimmel? In der Brandenburger Seenplatte ist das alles und noch viel mehr möglich. Allein vier Touristiker der Region um Nord-Oberhavel warten mit einer Floßvermietung auf. Darunter sind auch führerscheinfreie Flöße. Das Glasmuseum in Neuglobsow oder der Ziegeleipark in Mildenberg bieten sich geradezu an, um gedanklich und optisch ein paar Jahrzehnte zurückzugehen. Und was ist mit dem Sternenhimmel? Am Stechlinsee ist es so dunkel wie an kaum einem anderen Ort Europas. Himmelsbeobachter haben beste Aussichten in Richtung Unendlichkeit, weil die Nächte stockdunkel sind. Daraus ergibt sich ein glasklarer Blick „nach oben“.

Gut ausgebautes Wander- und Radwegenetz

Die Touristiker der Brandenburger Seenplatte legen den Fokus auf den Natur- und Aktivtourismus. Da ist zum Beispiel der Laufpark Stechlin mit seinem mehr als 500 Kilometer langen Wegenetz, wo Laufbegeisterte wandern oder Wettkämpfe absolvieren sowie passionierte Radfahrer auf den gut ausgebauten Routen die Seenplatte entdecken können, ein Magnet. In der nördlichen Region Oberhavels fallen Badelustige quasi von einem See in den nächsten: Roofensee (Menz), Menowsee (Kleinmenow), Stolpsee (Himmelpfort), Stechlinsee (Neuglobsow) oder der Große Wentowsee (Marienthal) sind nur eine kleine Auswahl.

Tauchsport und Barfußpfad

Mit den Experten der Tauchbasis am Stechlin oder des Tauchsportclubs Zehdenick kann unter Wasser gegangen werden. Direkt am Bahnhof Dannenwalde gelegen, wartet auf die Besucher Deutschlands einziger Barfußpfad mit Bahnanschluss – ein Naturerlebnis der besonderen Art. Die oft sagenumwobenen Landschaften sind bevorzugter Handlungsort für gruselige Märchen und Geschichten.

Info Tourist-Information „Fürstenberger Seenland“ e.V., Markt 5, 16798 Fürstenberg/Havel, Telefon: 033093/3 22 54, E-Mail: info@fuerstenberger-seenland.de, www.fuerstenberger-seenland.de

Von Stefan Blumberg