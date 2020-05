Das beeindruckende Kriegsende in Lütkenwisch an der Elbe

Lütkenwisch

Wir schreiben den 4. April 1945. Immer wieder sind Detonationen zu hören – wie etwa heute, als ein Bombenangriff auf Perleberg und seinen Flugplatz erfolgt. Die 20-jährige Ursula Hann muss daran denken, wie sie vor zwei Jahren die Landwirtschaftsschule in der Kreisstadt besucht hat. Ob das Gebäude heute Abend noch steht?

Auch von der anderen Seite der Elbe kommt Beschuss. Dort sind die Amerikaner, und ihre Geschosse beschädigen die Häuser und Scheunen der Lütkenwischer. Aber was noch viel schlimmer ist: Mittlerweise sind von den Detonationen auch die Fensterscheiben in den Häusern zersprungen.

„Ich habe Angst, wenn es so rumst“, sagt Ursula zu ihrem Vater Helmut Hann. Doch der, ein Kriegsveteran aus dem Ersten Weltkrieg, der die Schlacht bei St. Quentin mitgemacht hat, kennt Schlimmeres. „Loat doch rumsen!“ kommt als Antwort.

Eine Tagebuchaufzeichnung vom Beschuss 1945 in der Prignitz: Bombenangriff auf Perleberg Stadt und Flugplatz (10-11 Uhr). Quelle: Kerstin Beck

Denn ansonsten geht es den Lütkenwischern gut – niemand muss hungern. Es gibt Lebensmittelkarten, pro Monat und Person eine. Zur Fleischversorgung darf ein Bauer immerhin ein Schwein mit einem bestimmten Gewicht schlachten, mehr ist jedoch verboten.

Und dann gibt es immer noch unerwartete Besuche. „Fräulein P. aus Lanz kommt – versteckt euch!“ heißt es da manchmal. Auch Ursula Hann versteckt sich, denn Fräulein P. aus Lanz ist BDM-Führerin*, die junge Mitglieder sucht, aber in Lütkenwisch partout keinen Erfolg hat. „Wir wollten einfach nur Bauern sein – mehr nicht“, sagt Jahrzehnte später Ursulas Vater.

An dieser Prignitzer Scheune sind noch die Schäden vom amerikanischen Beschuss zu sehen. Quelle: Kerstin Beck

Dann gibt es im Nachbarort Mittelhorst aber doch eine „stramme“ Familie. Besonders überzeugt ist Mutter J., eine Frauenschaftsführerin, bei der eines Tages ein junger Nachbar auf Kriegsurlaub zu Besuch kommt und nach dem jungen Bertold fragt. „Der ist im Krieg.“ „Und was ist, wenn er fällt?“ fragt der Nachbar zurück. „Dann ist er eben für den Führer gefallen und wir sind stolz auf ihn“, kommt die Antwort zurück. Und so kommt es dann später auch.

Manche sind auch am Ende noch vom Sieg überzeugt

Am 30. April besucht Mutter J. mit Anhang die Familie Hugo Hann in Lütkenwisch. Hanns Klagen über die Schäden, ihr eingeschränktes Leben und überhaupt über das, was der Krieg bis jetzt an Unheil gebracht hat, werden zurückgewiesen. „Wir gewinnen den Krieg“, ist dazu vom Ehepaar J. zu hören. „Und dann wird der Führer uns unsere Verluste vierfach ersetzen!“

Am nächsten Tag ist alles anders. Die Rote Armee marschiert gegen 11 Uhr in Lütkenwisch ein. „Woina gaputt, Gittler gaputt – das haben die Russen uns immer und immer wieder zugerufen“, erzählt Ursula Hann viele Jahre später. Sie versteckt sich, als die sowjetischen Soldaten einmarschieren.

Blick auf die inzwischen verlandete Schulzes Kuhle – dort wurde der tote Berliner Zahnarzt Willy Herrmann gefunden. Quelle: Kerstin Beck

An Schulzes Kuhle in der Dorfmitte gibt es den ersten Toten: den Zahnarzt Willy Herrmann aus Berlin. Später wird gemunkelt, dass er wohl seiner Überzeugung als Kriegs- und Hitlergegner zum Opfer gefallen ist. Schließlich wurde seine Leiche bereits etliche Stunden, bevor die ersten russischen Reiter einritten, entdeckt. Der letzte Kriegstote also.

Die nächsten Leblosen sind die Js. in Mittelhorst: Eltern, Tochter und der kleine Sohn wählten an einer ihrer Eichen den Freitod – noch am gleichen Tag.

In den nächsten Tagen werden diese Toten auf dem Jageler Friedhof beerdigt. Und es gibt noch mehr Verstorbene – an der Elbe bei Jagel und auch in Lütkenwisch bei den Eichen am Deich. Ursula Hann erinnert sich: „Das war ein Soldat, der da lag, und die Russen haben ihn an Ort und Stelle eingegraben. Er trug noch seinen goldenen Ring am Finger – den haben sie ihm auch gelassen.“

Zwischen diesen Eichen am Lütkenwischer Deich wurde ein unbekannter Soldat bestattet. Quelle: Kerstin Beck

Auch Lütkenwischer fanden – jedoch fern der Heimat – den Tod: Ursula Hanns Spielkamerad Waldemar Heinecke, ihre beiden Onkel Siegfried und Ottokar Hann, die begeisterte Pferdezüchter und hoffnungsvolle Landwirte waren, zwei Spielkameraden des Nachbarn Rauhut, der Bauer Jaap und der Sohn vom Gastwirt Steding.

Und nun gibt es erst einmal Hunderte Flüchtlinge, die über die Elbe in die amerikanische Besatzungszone ziehen. Hier erinnert sich Georg Klütz aus Berlin: „Damals war ich neun Jahre alt. Meine Mutter schob einen Kinderwagen vor sich her, in dem sie Lebensmittel und als Zahlungsmittel Alkohol versteckt hatte. Wir kamen aus Richtung Perleberg und wollten nach Dannenberg. Hinter Lanz standen überall kaputte Fahrzeuge auf der Straße.“

Die Fähre wird in der Elbe versenkt

Einige Male kam der Berliner in die Prignitz, um seinen damaligen Weg nachvollziehen zu können. Inzwischen hat der 83-Jährige die Stelle seiner Überfahrt wiedergefunden: „Das war in Wootz.“

Denn schon wenige Tage nach Kriegsende gibt es die Fähre Schnackenburg– Lütkenwisch nicht mehr, da die Soldaten das Fährgerät in der Elbe versenkt haben. Stattdessen erbietet sich jetzt ein Schnackenburger als privater Fährmann. Dessen Dienst nutzt auch Ursula Hann eines Tages, um bei Verwandten aus dem Wendland junge Ferkel zu holen, denn ,uns hatten die Russen ja alles Vieh weggenommen.“ Wenig später erfährt die junge Frau, dass der Fährmann als Mörder verhaftet worden war, denn er soll während des Übersetzens vermögende Flüchtlinge auf der Elbmitte getötet und beraubt haben.

Ein Schnackenburger Maler hat wenige Jahre nach Kriegsende immer dasselbe Motiv behandelt: die Stelle, an der die Fähre 1945 in der Elbe versenkt wurde. Quelle: Kerstin Beck

60 Jahre nach dem Kriegsende erhielt Ursula Hann aus Lütkenwisch einen Zeitungsartikel, aus dem hervorgeht, dass der Verbrecher zu einem langen Gefängnisaufenthalt verurteilt worden war. „Ich habe immer noch Angst!“ meinte die Frau, die damals 80 Jahre alt war. „Die brauchst Du nicht mehr zu haben, denn auch dieser Mann lebt schon lange nicht mehr“, antwortete ihr die Autorin des Artikels.

„Was hat der Krieg uns eigentlich gebracht?“, fragte sich die Lütkenwischerin oft. „Mir hat er die Jugend geraubt und Abermillionen von jungen Menschen das Leben. Dazu gehören auch alle Soldaten, mit denen ich mich geschrieben habe. Sie alle sind gefallen.“

* Der Bund Deutscher Mädel (BDM) war in der Zeit des Nationalsozialismus der weibliche Zweig der Hitlerjugend.

