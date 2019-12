Schutz vor Einbrüchen und Trickdiebstählen

Neuruppin

„In der Vorweihnachtszeit sind Taschendiebe besonders aktiv“, warnt Alberto Koesser von der Bundespolizeiinspektion im Berliner Hauptbahnhof. Ob im Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt oder in der überfüllten Innenstadt beim Geschenkeshopping: beste Gelegenheiten für Diebe.

Dicke Winterkleidung mache es den Kriminellen noch leichter: „Die Opfer spüren oft nicht, dass sie gerade beklaut werden“, sagt Koesser. Sein Tipp: Wertgegenstände und Geld eng am Körper tragen, am besten in einem Brustbeutel oder einer Gürteltasche.

Alle fünf Minuten ein Taschendiebstahl

Gemeinsam mit Kollegen von der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin steht Bundespolizist Koesser am Dienstag im Bürgerbahnhof, um die Neuruppiner für das Thema Taschendiebstahl und Einbruch zu sensibilisieren.

Etwa alle fünf Minuten wird in Deutschland ein Taschendiebstahl begangen – 104.000 im letzten Jahr. Knapp dahinter rangieren die Wohnungseinbrüche mit 97.000 Fällen 2018. Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren zurückgegangen, auch in Ostprignitz-Ruppin.

Gezielte Suche nach ungeschützten Häusern

„Die Qualität der Einbrüche ändert sich“, sagt Robert Fischer von der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin, „Einbrecher suchen sich heute gezielt ungeschützte Häuser.“ Deshalb sind er und seine Kollegen von der Kriminalprävention fast täglich unterwegs, um Aufklärungsarbeit zu leisten.

Kleine Sicherheitsmaßnahmen wie zusätzliche Schlösser an den Fenstern oder die Haustür abzuschließen können bereits ein große Wirkung haben. „Einbrecher haben lediglich ein Zeitfenster von vier Minuten zur Verfügung, um ins Haus zu gelangen“, sagt Fischer.

Lesen Sie auch: Interview: So machen Sie Ihr Haus einbruchssicher

Dabei kommen Sie in den meisten Fällen nicht mit Einbruchswerkzeug wie Brechstange oder Dietrich, oft reicht ihnen ein Plastikkarte oder ein großer Schraubenzieher, um sich Zutritt zur Wohnung der Opfer zu verschaffen.

Eine andere Methode, sein Eigentum zu schützen sind Codierungen oder individuelle Markierungen an Wertgegenständen. So lässt sich sichergestelltes Diebesgut später seinem rechtmäßigen Besitzer zuordnen. Solche Codierungen bietet die Kriminalprävention regelmäßig an.

Von Feliks Todtmann