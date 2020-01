Viele Schulen finden keinen Rektor – ist das Landleben schuld?

Neuruppin

Sechs mal war die Stelle des Schulleiters für die Waldring-Grundschule in Wittstock bereits ausgeschrieben – ohne Erfolg. Eine siebte Ausschreibung ist bereits beim staatlichen Schulamt beantragt. Nachdem die alte Schulleiterin in Rente gegangen war, übernahm zum neuen Schuljahr der stellvertretende Leiter Thomas Winter kommissarisch das Amt. Das war im August. Bis heute hat die Schule mit ihren 380 Schülern und 23 Lehrern keine ordnungsgemäße Schulleitung.

„Natürlich wäre es besser, wenn wir einen ordentlich bestellten Schuleiter hätten“, sagt der 57-jährige Winter. Der Mathematik-, Musik und Informatiklehrer hat zwar wegen der zusätzlichen Aufgaben sein eigenes Stundenpensum reduzieren müssen, dennoch habe es bislang keinen Unterrichtsausfall gegeben. „Uns ist es wichtig, dass die Schüler und der Unterricht nicht darunter leiden“, sagt Winter.

Seit 32 Jahren ist Thomas Winter Lehrer an der Wittstocker Waldring-Grundschule. Aktuell leitet er die Schule kommissarisch. Quelle: Christian Bark

Das Schulgesetz sieht vielfältige Aufgaben für Schulleiter vor: Sie tragen die Gesamtverantwortung für ihre Schule, vertreten sie nach außen, organisieren den laufenden Unterrichtsbetrieb und sorgen dafür, dass die geltenden Gesetze und Vorschriften eingehalten werden. Außerdem sind sie Vorgesetzte, Ansprechpartner des Bildungsministeriums und nicht zuletzt selber Lehrer.

Bewerberzahl hängt von der Schulform ab

Im Schuljahr 2019/20 sind insgesamt 24 Schulleitungsstellen in Brandenburg vakant. Besonders betroffen sind die Grundschulen: Mehr als die Hälfte der unbesetzten Leitungspositionen im Land – 13 Stellen – finden sich an Grundschulen. Weiterhin sind fünf Förderschulen, je zwei Oberschulen und Oberstufenzentren sowie eine Gesamtschule und ein Gymnasium derzeit ohne ordentliche Schulleitung.

An manchen Schulen laufen derzeit Besetzungsverfahren, einige Stellen müssen jedoch immer wieder neu ausgeschrieben werden, weil sich keine geeigneten Bewerber finden oder sich überhaupt keine Kandidaten bewerben. Gleichzeitig variiert die Zahl der Bewerbungen je nach den Schulform: Grund- und Förderschulen scheinen weniger beliebt bei potentiellen Schuleitern zu sein, Stellen an Gymnasien besonders begehrt. Hier gibt es teilweise bis zu zehn Bewerber um eine Leitungsstelle.

Provinz ist für viele Bewerber nicht attraktiv

In den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Prignitz fehlen derzeit an zwei Schulen die Schulleiter: An der Waldring-Grundschule in Wittstock und der Kleinen Grundschule Blumenthal in Heiligengrabe. Auch hier ist die Leitung seit 1. August 2019 lediglich kommissarisch besetzt. Weil sich kein Nachfolger fand, verschob die ehemalige Direktorin ihre Pensionierung um ein Jahr. Die kommissarische Leiterin, Brigitte Herscher, sieht das Problem als Teil des allgemeinen Nachwuchsproblems der Schulen.

Auch an der Kleinen Grundschule Blumenthal in Heiligengrabe ist die Schulleitung aktuell nur kommissarisch besetzt. Quelle: Christamaria Ruch

Jahrelang wurden zu wenige Lehrer ausgebildet. Jetzt, da viele ältere Kollegen pensioniert werden, werden die Probleme sichtbar. Die zahlreichen Seiteneinsteiger, die aktuell an vielen Schulen arbeiten, erfüllen die Voraussetzungen für eine Leitungsstelle oft nicht – erstes und zweites Staatsexamen, abgeschlossenes Referendariat. Junge Hochschulabsolventen mit Lehramtsstudium können sich aufgrund des Personalmangels an den Schulen aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Die wenigsten zieht es in die brandenburgische Provinz.

Diese Einschätzung bestätigt auch das Bildungsministerium in Potsdam: „Allgemein ist festzustellen, dass auf ausgeschriebene Stellen an Schulen, die sich in berlinfernen Regionen befinden, weniger Bewerbungen eingehen, als in berlinnahen Regionen“, teilt das Ministerium auf MAZ-Anfrage mit. Völlig zu unrecht findet Brigitte Herscher. Sie appelliert an ihre jungen Kollegen: „Kommen Sie her und machen Sie sich selbst ein Bild davon, wie schön es ist, hier zu unterrichten.“

Von Feliks Todtmann