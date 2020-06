Dannenwalder Beke-Mühle hat jetzt eine Hochzeitsscheune

Dannenwalde

Es ist ein völlig anderer Mühlentag, als ihn Alexander Möller aus den vergangenen Jahren kennt. Wenn er sonst am Pfingstmontag immer viele Gäste in seiner Beke-Mühle in Dannenwalde empfing und durch das Haus leitete, bleibt es diesmal sehr ruhig. Niemand kommt. Der Mühlentag wurde wegen der Coronagefahr bundesweit abgesagt. Möller hofft, dass im kommenden Jahr alles wieder wie gewohnt stattfindet.

Alle Hochzeiten wegen Corona abgesagt

Die Coronakrise hat auch Alexander Möller getroffen. Gäste durften nicht mehr kommen. Alle Hochzeiten wurden abgesagt. „Es ist sicher die Hälfte aller in diesem Jahr geplanten Hochzeiten gewesen“, sagt Möller. Seine Beke-Mühle ist besonders bei Berlinern und anderen Großstädtern beliebt zum Heiraten. Meist mieten die Paare gleich das ganze Haus für ihre Gäste.

Küche aufgemöbelt, Scheune gebaut

Der Eigentümer nutzte die viele freie Zeit und möbelte die Küche auf. Schwerpunkt war aber der Bau einer Scheune auf dem Gelände. Denn in der Vergangenheit war es oft schwierig, größere Gesellschaften im Haus unterzubringen. Es ist zu klein. Deshalb hatte Möller schon im Garten einen großen Pavillon aufgestellt, damit auch bei schlechtem Wetter die Hochzeiten nicht ins Wasser fallen mussten. Der kommt künftig nur noch auf besonderen Wunsch zum Einsatz. Künftig wird in der Scheune gefeiert.

Alexander Möller lässt gerade das Außengelände rings um die Hochzeitsscheune anlegen. Quelle: Sandra Bels

Der Dachstuhl ist besonders

Das Besondere am neuen Haus ist für Möller der Dachstuhl. „Es ist ein richtiger Scheunendachstuhl“, sagt er. Die Dachdeckerfirma Kuska aus Gantikow hat ihn gebaut und gesagt, dass so etwas wohl so schnell nicht wieder passieren wird. Von außen sieht der Neubau aus wie ein Haus, von innen ist er eine Scheune und hat rustikalen Charme.

Noch ist nicht alles fertig. Möller lässt gerade das Außengelände anlegen. Die Holzterrasse mit den Stufen lädt schon zum Sitzen ein. Auch in Innern gibt es noch Arbeit. Bodenbeläge müssen verlegt werden. Malerarbeiten stehen an und die Elektrik ist noch nicht fertig.

Ende Juli erste Hochzeit in der Beke-Mühle Dannenwalde

Bis zur ersten Hochzeit hat er noch ein bisschen Zeit. Wenn alles klappt, soll sie Ende Juli stattfinden. Zwischen 50 und 60 Leute können in der Scheune bequem feiern. Das müssen nicht immer Hochzeiten sein. Alexander Möller sagt: „Wir sind so etwas zwischen Ferienhaus und Eventlocation.“

Vorgängergebäude wurde abgerissen

Für den Neubau wurde das Vorgängergebäude teilweise abgerissen. Die Arbeiten begannen vor gut sechs Monaten. „Wir haben im Herbst nach der Hochzeitssaison angefangen“, so Möller. Die Scheune steht auf dem Mühlengelände etwas abseits der Beke-Mühle.

Alexander Möller hatte die Beke-Mühle in Dannenwalde im März 2018 gekauft. Als er sie das erste Mal sah, stand für ihn fest: „Die will ich haben.“ Die Wassermühle wurde im Jahr 1436 gebaut. Der letzte aktive Müller war August Zädow. Möllers Vorgänger hatten das Gebäude von 1993 bis 1995 grundsaniert.

Die Beke-Mühle selbst ist eher zum Übernachten, aber nicht für große Gesellschaften gedacht. Quelle: Sandra Bels

Nostalgie, Attrappe und Wasseraufbereitung

Damals wurde sie technisch und statisch wieder hergestellt. Das galt auch für das Wasserrad. Es ist mittelschächtig. Das Wasser trifft fast in der Mitte auf das Rad. „Heute ist es eine Mischung aus Nostalgie, Attrappe und Wasseraufbereitung“, erzählt Möller seinen Besuchern bei Führungen. Eine Ausstellung im Haus erzählt über die alten Tage und zeigt, wie in der Mühle gearbeitet wurde.

Die vorherigen Besitzer gingen nach zwei Jahrzehnten in den Ruhestand. So lange gehörte dem Arzt-Ehepaar Ute und Frank Martens aus Berlin die Mühle. Sie vermieteten die Zimmer im Haus. Bis zu 30 Personen können dort nächtigen.

Entwicklung zur Eventlocation

Das Wohnkonzept reichte dem neuen Besitzer Alexander Möller nicht aus. Er entwickelte das Gelände mit dem 3,5 Hektar großen Garten zur Eventlocation weiter. Viel Werbung muss er dafür nicht machen. „Fast jeder neue Besucher kommt auf Empfehlung“, sagt er und freut sich darüber, dass die Beke-Mühle einen guten Ruf als Ort zum Feiern und Tagen hat.

Von Sandra Bels