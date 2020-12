Potsdam

Der emotionale Ausnahmezustand im Dezember beruht darauf, dass Bräuche und Rituale eingehalten werden. Plätzchen werden gebacken, Kerzen angezündet, kuriose Räuchermänner und Engel aufgestellt – das darf auch in diesem Jahr geschehen. Wer aber auf Weihnachtmärkten schlemmen und sich in Kaufhäusern drängeln, Konzerte besuchen oder gemeinsam singen will, geht 2020 leer aus. Deshalb will sich das rechte Weihnachtsgefühl bei vielen Menschen nicht einstellen.

Mit der Idee eines Drive-in-Weihnachtsarktes wurde in Perleberg auf die Absage des traditionellen Weihnachtsmarktes reagiert. Quelle: Trend Service

Sonst sind es erst die drei Weihnachtsfesttage, die sich nach all dem Vorbereitungsstress wie ein Shutdown anfühlen. Aber diesmal ist die ganze Dramaturgie im Eimer und es fehlt an Höhepunkten. Sogar der traditionelle Besuch des Weihnachtsgottesdienstes sollte besser unterbleiben.

„Weil wir Hoffnung brauchen – Weihnachten 2020“ –Mit diesem gemeinsamen Motto versuchen die beiden großen Kirchen das Weihnachtsgefühl irgendwie zu retten. „Unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln“ möchten sie dazu animieren, mit „Hoffnungsbäumen“, „Wunschsternen“ und Social-Media-Mitsing-Formaten zu beweisen, dass „Nähe auch in Pandemiezeiten“ möglich ist. Das Wort „Hoffnung“ führt Angela Merkel ebenfalls im Munde, meint es aber ganz anders. „Mit dem Prinzip Hoffnung kommen wir nicht weiter“, sagte die Pfarrerstochter noch vor dem dritten Advent und kündigte die strengen Einschränkungen an.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am 15. Dezember in Berlin. Auf dem Weg zu einer Pressekonferenz kommt er an einem geschmückten Weihnachtsbaum vorbei. Quelle: Tobias Schwarz AFP/POOL

Dabei berief sich die Bundeskanzlerin auf steigende Infektionszahlen. Vor 2000 Jahren hatten die Herren der Zahlen vielleicht sogar noch mehr Macht, denn ohne ihr Verlangen, statistische Daten zu erheben, wäre die Weihnachtsgeschichte ganz anders verlaufen. Weil der römische Kaiser Augustus in der eroberten Provinz Judäa eine Volkszählung durchführen ließ, mussten sich alle Einwohner an den Heimatort des Familienvaters begeben. Der Tischler Josef und seine hochschwangere Verlobte Maria machten sich also auf den Weg von Nazaret nach Bethlehem, etwa 130 Kilometer. Als in dem überfüllten Städtchen Marias Wehen einsetzten, konnte Josef keine Herberge finden. Es fand sich nur ein Stall, in dem Maria ihren Sohn zur Welt brachte. Als Wiege musste eine Futterkrippe herhalten.

Vor leeren Bänken: Der Posaunenchor aus Falkenhagen (Märkisch Oderland) spielte am dritten Advent in der Pritzwalker Kirche. Quelle: Julia Redepenning

Die evangelische Kirche erläutert auf ihrer Internetseite: „Die tatsächlichen Umstände am Geburtstag Jesu Christi im Jahre Null waren sicherlich wenig erfreulich. In Einsamkeit und persönlicher Not, in einer kargen Unterkunft wird in einer politisch wirren Zeit unter unscheinbaren Umständen Gottes Sohn geboren.“ Dann wird der Bogen zur Corona-Krise geschlagen: „In diesem Jahr brauchen wir die Weihnachtsbotschaft noch mehr als sonst. Fürchtet Euch nicht! Unter allen gebotenen Sicherheitsmaßnahmen feiern wir Zuversicht und Hoffnung“, heißt es.

Von Heuschreckenplagen ist schon in der Bibel die Rede. Während sich das Coronavirus 2020 in weiten Teilen der Welt ausbreitete, litten weite Teile Afrikas bereits von dem größten Heuschreckenausbruch seit 70 Jahren. Quelle: Sven Torfinn/FAO/AP/dpa

Um die frohe Botschaft von einem guten und gnädigen Gott gebührend herauszustellen, ist in der Bibel viel von Krankheiten, Seuchen, Katastrophen und Heimsuchungen die Rede. Das Alte Testament, die Heilige Schrift der Juden, spricht sogar von „zehn Plagen“. Der Gott JHWH wollte die Israeliten aus der Sklaverei in ein Gelobtes Land führen, doch der ägyptische Pharao ließ das privilegierte Völkchen nicht ziehen. Um den Sklavenhalter unter Druck zu setzen, schickte JHWH allerlei Unheil. Das Nilwasser färbte sich plötzlich rot wie Blut. Frösche, Stechmücken, Stechfliegen und Heuschrecken vermehrten sich exponentiell. Hagelstürme tobten und die Pest dezimierte Tiere und Menschen. Die Bewohner in Nordafrika und im östlichen Mittelmeerraum waren also auch schon 1200 Jahre vor Jesu Geburt leidgeplagt. „Im heutigen Judentum gibt es keinerlei Gedanken, dass Corona jetzt die elfte Plage ist“, versichert der Potsdamer Rabbiner Nils Ederberg.

Alter Baum mit neuem Leben: Martina Kuhl hat in der ausgehöhlten Linde an der Kirche in Dahlhausen (Ostprignitz-Ruppin) eine Krippe mit den Figuren der Weihnachtsgeschichte aufgestellt. Abends ist die Szene sogar beleuchtet. Quelle: Christamaria Ruch

Die Christen berufen sich zusätzlich auf das Neue Testament. Die Schriftensammlung der Bibel wurde erst im vierten Jahrhundert von den Bischöfen den entstehenden Kirche zusammengestellt. Christliche Fundamentalisten in den USA interpretieren die Corona-Pandemie heute gern als Vorboten der Apokalypse, als „Strafe Gottes“ und Gottes Reaktion auf angebliche Sünden wie Abtreibung und Homosexualität. Blindes Gottvertrauen und die Vorstellung, dass starker Glaube vor dem Virus schützen kann, ließ baptistische Gottesdienste zu Superspreader-Vorfällen werden.

Priester mit Corona-Maske. Quelle: Daniel Jedzura

Evangelikalen Gruppen in Deutschland machen es sich in der Regel nicht so einfach. Auf die Frage, warum Gott die aktuelle Virus-Pandemie zulässt und ob Gott der Menschheit Covid-19 vielleicht sogar zielgerichtet aufgebürdet hat, antwortet Oliver Jeske, Mitarbeiter im Evangeliums-Rundfunk ERF: „Corona ist keine Strafe Gottes. Ein Gott, der seine Geschöpfe mit Krankheiten straft, weil sie ihm nicht ausreichend huldigen – das klingt nach finsterstem Mittelalter-Glaube.“

Moderne Christen betrachten die menschliche Vernunft als Gottesgabe und berufen sich dabei auch gern auf Bibelstellen. Schon im Alten Testament wurden Aussätzige aufgefordert, „Unrein, unrein!“ zu rufen. Nicht um sich als Sünder zu geißeln, sondern um Mitmenschen auf die Gefahr der Ansteckung hinzuweisen. Diese Vorschrift heißt heute „Quarantäne“.

Jesus-Figur vor der Friedenskriche Sanssouci in Potsdam Quelle: Varvara Smirnova

Das christliche Weihnachtsfest feiert den Geburtstag von Jesus. Aus dem Baby wurde schließlich ein einflussreicher Mann, der das menschliche Leid in die Schranken wies, der sich für bettelarme und ausgestoßene Menschen einsetzte. Jesus steht für einen Neuanfang in einer dunklen Phase. Dass es ihm gelungen sein soll, etwa durch Handauflegen einen Aussätzigen von seiner hochansteckenden Krankheit zu heilen, berichten die die Autoren des Neuen Testaments übereinstimmend. Das unterscheidet Jesus offenbar von Boris Johnson. Der englische Premier hatte wahrscheinlich Jesu-Bilder im Kopf, als er im Krankenhaus vor Fernsehkameras Corona-Patienten die Hände schüttelte und sich den Virus einfing.

Andreas Paul Weber zeigt im Seniorenpflegezentrum in Brieselang (Havelland) seine Räuchermännchen-Sammlung. Quelle: Patrik Rachner

Die Angst vor der neuartigen Krankheit und einem jähen Tod trifft in diesem Jahr recht unvermittelt auf das ersehnte Weihnachtsgefühl, also die Sehnsucht nach häuslicher Geborgenheit, Tradition und Harmonie, nach Geschenküberraschungen, gutem Essen und Lichterzauber. Sicher kann eine Familie in Krisenzeiten viel Halt geben. Aber diesmal besteht auch die Gefahr, seine Liebsten anzustecken. Ein zentraler Gedanke der Weihnachtsgeschichte, Obdachlose aufzunehmen, einsamen Menschen Beachtung zu schenken und Bedürftige zu versorgen, wird unter Corona-Bedingungen pervertiert. Familien sollen sich in Abschottung üben, so wie es das christliche Europa an seinen Außengrenzen vormacht.

Das schmerzt und lässt nicht gerade weihnachtliche Freude aufkommen. Wer mit Weihnachten mehr als nur ein Gefühl verbindet, der muss zu diesem Kern vordringen. Pastoren verweisen gern auf das Licht, das seine starke Wirkung ohne die Dunkelheit nicht entfalten könnte.

Von Karim Saab