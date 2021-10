Drei Generationen Tankstelle – in Linow bekommt man mehr als Benzin

Lindow

Wenn sich die Benzinpreise ändern, spuckt Ole Heyns Computer in der Tankstelle in Lindow einen kleinen Zettel mit den neusten Werten aus. „Das passiert bis zu fünfzehnmal am Tag. Früher war das anders, da kam ein Brief mit den Preisen per Post. Dann habe ich das eingestellt und dann blieben die für die nächsten Tage so.“ Heutzutage kann der Tankstellenbetreiber selbst die Preise gar nicht mehr verändern, das steuert sein Lieferant voll automatisch über das Internet.

Und aktuell zeigen die Anzeigen an den Zapfsäulen Woche für Woche höhere Preise: Mitte Oktober lag der Liter Superbenzin im Durchschnitt bei 1,65 Euro. Damit sind die Kosten für Treibstoff nur noch 6 Cent unter dem Allzeithoch im Sommer 2012. Die Gründe sind eine Mischung aus Steuern, Wirtschaftssituation und der internationalen Sicherheitslage.

„Unser Sprit ist genauso gut“

So zeigt sich die Weltpolitik beim Tanken. Auch in Lindow, wo seit über 80 Jahren eine freie Tankstelle steht. Ole Heyn hält hinterm Tresen die Stellung im Familienbetrieb. „Es gibt die großen Konzerne wie Aral, Total oder Shell. Die machen die großen Tankpaläste. Wir sind eher der kleine Discounter – die einfache Dorftankstelle.“ Der Kraftstoff sei deshalb aber nicht schlechter, betont Heyn: „Unser Sprit ist genauso gut wie der von den Großen.“

Der Preis für Benzin und Diesel kann aber trotzdem sehr unterschiedlich sein. So kostet der Liter Super am Abend an der freien Tankstelle in Lindow 1,59 Euro. Zur gleichen Zeit verkauft ihn die Shell Tankstelle in Neuruppin für 10 Cent mehr. Die minutengenauen Kurse kann der Verbraucher im Netz einsehen. Tankstellen müssen sie bei jeder Änderung elektronisch melden.

Für Betreiber gibt es nur eine Literpauschale

Doch an den schwankenden Preisen verdienen die kleinen Tankstellenbetreiber ohnehin nichts. Sie bekommen eine feste Provision für jeden verkauften Liter. „Der Treibstoff wird gefördert, rafiniert und ausgeliefert. Da wollen alle was verdienen. Von teureren Preisen haben wir am wenigsten. Aber wir bekommen nur die direkte Meinung vom Kunden“, sagt Ole Heyn. Seine Einnahmen kommen hauptsächlich über das Geschäft im Shop.

Im Laden der Tankstelle gibt es das typische Kiosk-Sortiment: Zigaretten, eine große Auswahl an Zeitungen, Süßigkeiten. Auch Lotto wird angeboten. Im Radio laufen Hits aus den 90ern. Besonders beliebt ist die heiße Bockwurst mit Brötchen und Senf für 2 Euro. Das große Bier im Kühlschrank gibt es fast zum Supermarktpreis. „Wir müssen sehen, dass wir hier was absetzen. Sonst klappt es nicht.“

Der Shop der Tankstelle in Lindow. Der Sprit ist nicht das Hauptgeschäft. Quelle: Till Eichenauer

In der Dorftankstelle gibt es noch persönlichen Service. Ole Heyn kennt die Vorlieben seiner Kunden, von vielen weiß er die Zigarettenmarke und greift zielsicher hinter sich ins Regal ohne hinzuschauen. Zwischendurch ruft ein Kunde aus Berlin an und reserviert sich eine Zeitung für den Besuch am Wochenende.

Der Tankstellenbetreiber ist auf den Durchgangsverkehr von außerhalb angewiesen. Von den 3000 Lindowern alleine könne sein Geschäft nicht überleben. „Ich habe Kunden aus Gransee, aus Rheinsberg und Neuruppin, die hier in der Gegend arbeiten und dann bei mir Halt machen. Wir haben uns über Jahrzehnte einen treuen Kundenstamm aufgebaut. Das ist was sehr Persönliches.“

Die erste Großtankstelle am Ort

Die Tankstelle in Lindow ist seit drei Generationen in Familienbesitz. Eröffnet wurde sie von Heyns Großvater, Carl Wilhelm Roehl, kurz vor Kriegsbeginn 1938. In den 1930er Jahren gab es in Lindow bereits fünf kleine Tankstellen, doch Roehl denkt größer: „Mein Großvater war ein kleiner Visionär“, erzählt sein Enkel. „Er hatte sich über Umwege vor dem Krieg am Flugplatz Joachimsthal von der Luftwaffe einige Tanks besorgt und vor dem Haus versenken lassen. Damit war er die erste Großtankstelle am Ort.“

Die Tankstelle beim Umbau 1983. In der Baugrube werden neue Tanks installiert. Quelle: Ole Heyn (privat)

Mit dem Krieg folgte aber bald die strenge Rationierung von Kraftstoffen. Und auch nach dem Einmarsch der Roten Armee gibt es immer wieder Probleme.

Doch der findige Geschäftsmann macht weiter: „Mit den Tanks der Luftwaffe haben wir damals den Sieg des Sozialismus gesichert“, scherzt Heyn.

In der DDR war nicht nur der Sprit immer wieder Mangelware. Auch Baumaterialien waren knapp. Doch die Tankstelle war gut mit den Betrieben im Ort vernetzt. Man half sich gegenseitig. So auch bei einem Umbau 1982 als das Meliorationskombinat hilft – als sogenannte Feierabendbrigade – die neuen Treibstofftanks vor dem Haus zu installieren. In der Nachkriegszeit übernehmen nach und nach die Eltern von Ole Heyn die Minol Vertragstankstelle. Der Betrieb bleibt damals privatwirtschaftlich. Ole Heyn, ist seit frühster Kindheit dabei. „In den Ferien war ich immer hier und habe mitgeholfen.“

Konkurrenz und Druck der großen Konzerne

1988 übernimmt der heute 58 Jahre alte Heyn die Tankstelle von seiner Großmutter. „Meine Oma hatte noch bis zum Schluss ihre schützende Hand über den Betrieb gehalten.“ Mit der Wende kamen wieder neue Herausforderungen auf den Familienbetrieb zu. Zunehmende Konkurrenz und Druck der Großkonzerne.

Heute ist die Tankstelle ein Zwei-Personen-Betrieb. Viele Menschen in Lindow kennen sie ihr Leben lang. Doch als Tankstellenbetreiber muss man sich viel Ärger anhören. „Gerade bei den hohen Preisen zentrieren viele Menschen ihre Wut auf uns.“ Auch einen Einbruch und einen Überfall hat er schon erlebt.

Zuletzt hat der Mord an einem Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein Ole Heyn beschäftigt. Trotzdem will er weiter machen. Und auch die Verkehrswende hin zur Elektromobilität macht ihm keine Sorgen: „So lange, bis ich in Rente gehe, werden die Leute noch Benzin und Diesel tanken, da bin ich mir sicher.“

Von Till Eichenauer