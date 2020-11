Neuruppin

Die 38-Jährige fiel aus allen Wolken, als die Polizei sie auf ihrer Arbeitsstelle anrief. Es war der 24. März 2017. Auf der Wache erfuhr sie, dass ihre Tochter ihren Vater, den Ehemann, beschuldigt, sie über Jahre sexuell missbraucht zu haben.

Familienvater wegen Kindesmissbrauchs angeklagt

Wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs ist der 43-jährige Familienvater aus Bad Wilsnack nun vor dem Landgericht Neuruppin angeklagt. Er schweigt zu den Vorwürfen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, ab November 2012 bis März 2017 mit seiner Tochter regelmäßig Geschlechtsverkehr vollzogen zu haben. Einmal blieb es beim Versuch, als der jüngere Bruder unvermutet ins Elternschlafzimmer platzte. Beim ersten Mal passierte es im Kinderzimmer, da war das Mädchen gerade einmal zehn Jahre alt.

Mutmaßliches Opfer wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehört

Sie wurde 2018 von der Polizei vernommen. Diese Tonbildvernehmung wurde am Mittwoch im Gerichtssaal abgespielt. Die Richter schlossen für diese Zeit die Öffentlichkeit von der Verhandlung aus. Diese Vorgehensweise wurde von der Nebenklägervertreterin ausdrücklich begrüßt.

Das Gericht hörte anschließend die Mutter als Zeugin. Die 38-Jährige hätte nicht aussagen müssen, wollte aber Angaben machen. Von den schweren Vorwürfen, die die Tochter gegen den Angeklagten erhebt, habe sie erst bei der Polizei erfahren. Sie selbst habe nichts davon gewusst, ihr sei nichts aufgefallen, erklärte sie in ihrer Aussage.

Mutter wusste nicht, was mit ihrer Tochter passierte

An ein Gespräch mit der damals Siebenjährigen, in dem die Kleine davon gesprochen habe, dass der Vater sie unanständig anfasse, konnte sie sich nach eigenen Angaben nicht erinnern. Dann hätte sie doch reagiert, sagte sie. Sie habe an dem Mädchen keine Veränderungen bemerkt. Es habe auch keine Anrufe seitens der Schule über Auffälligkeiten gegeben.

Vater leugnete Missbrauch

Sie habe ihren Mann von der Polizei abgeholt. Sie habe ihn auf die Vorwürfe angesprochen, die er kategorisch abgestritten habe. „Die Tochter war von klein auf ein Papa-Kind“, sagte sie. Das Gericht wollte wissen, ob sie sich erklären könne, warum die Tochter solche Behauptungen in die Welt setze. „Ich habe eine Vermutung,“ meinte die 38-Jährige. Das erste Mal überhaupt habe ihr Mann sich einem Wunsch der Tochter widersetzt und ihr das gewünschte Kleid zur Jugendweihe nicht erlaubt.

Ob sie ihrer Tochter so etwas zutraue – wegen eines unerfüllten Wunsches? Das fragte die Vorsitzende Richterin. Die 38-jährige Mutter offenbarte ihr Dilemma: „Ich weiß nicht, wem oder was ich glauben soll.“ Wie sie sagte, soll sich ihre Tochter einen Tag später ihrer Tante anvertraut und den Missbrauch durch den Vater offenbart haben.

Die Verhandlung wird fortgesetzt. Am 25. November soll voraussichtlich ein Urteil verkündet werden.

Von Dagmar Simons