Nicht immer können sich die Radfahrer auf der Straße zwischen Manker und Dammkrug so sicher fühlen wie am Sonnabend bei ihrer Fahrrad-Demo entlang der L 165. An diesem Tag wurden sie bei ihrer Tour von Protzen über Manker und Walchow nach Damkrug von zwei Polizeiwagen begleitet. Die Autofahrer mussten sich derweil in Geduld üben.

Rund 130 Bewohner der Region hatten sich auf den Weg gemacht, um mit dem Fahrradkorso ein Zeichen zu setzen. Eingeladen hatte die Fahrradinitiative der drei Dörfer Manker, Protzen Walchow, die sich bereits seit längerer Zeit für einen sicheren Radweg entlang der Landesstraße stark macht.

Der ständig zunehmende Umleitungs- und Mautausweichverkehr lasse kein gefahrloses Befahren der Landesstraße mit dem Fahrrad mehr zu, so die Argumentation. „Wie lebensgefährlich es sein kann, hat uns der tragische Unfall gezeigt, bei dem vor drei Jahren zwischen Manker und Protzen ein Radfahrer tödlich verunglückte“ , sagte Protzens Ortsvorsteher Dieter Sarnow in seiner Begrüßungsrede.

Über 500 Unterschriften für den Radweg

„Deshalb wollen wir heute an der Unglücksstelle Blumen niederlegen.“ Die Bürgerinitiative, die sich seit einem Jahr für einen Radweg bis nach Dammkrug einsetzt, hatte in den vergangenen Monaten über 500 Unterschriften in den drei Dörfern gesammelt. Einem entsprechenden Grundsatzbeschluss hatten die Fehrbelliner Gemeindevertreter Anfang November zugestimmt.

„Es nutzt ja nichts, wenn viel Geld für Radwege ausgegeben wird, die aber untereinander keine Verbindung haben“, sagte Dieter Sarnow. „Wir wollen dafür sorgen, dass wir einen sanften Fahrradtourismus aufbauen, und deshalb verbünden wir uns mit den Initiativen in Wustrau und Linum, denn nur gemeinsam sind wir stark.“

Der Ortsvorsteher von Protzen vermutet, dass bis zur Durchsetzung noch etliche Zeit vergehen wird: „Wir benötigen sicher einen langen Atem, aber wir werden diesen Radweg erleben“, versichert er den Zuhörern unter viel Beifall. Für die Schüler, die zurzeit die Fehrbelliner Schule besuchen und den gefährlichen Weg auf sich nehmen, ist das sicherlich kein Trost.

Radwege – ein Thema für Schulkinder

Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall zeigte sich erstaunt darüber, wie viele Teilnehmer den Sonnabend zum Protest nutzten. „Vor allem sehe ich sehr viel Kinder – das zeigt doch, wie wichtig das Thema Radwege für die Zukunft ist.“

Perschall kritisierte, dass für den zweiten Bauabschnitt des Radweges zwischen Hakenberg und Linum nun keine Fördergelder fließen werden. Der erste Teil der Rhin-Route wurde im vergangenen Jahr fertig gestellt. „Das Land hat zwei Jahre gebraucht, um uns mitzuteilen, dass kein Geld da ist.“

Um positive Stimmung bemühte sich der Pressesprecher des Landkreises, Alexander von Uleniecki, der sich ebenfalls im sportlichen Rad-Outfit an der Fahrrad-Demo beteiligte. „Der Landkreis wird das Thema Alltagsradverkehr künftig stärker in den Fokus nehmen“, versicherte er.

Landkreis OPR plant Radverkehrskonzept

„So soll im kommenden Jahr ein Radverkehrskonzept auf den Weg gebracht werden.“ Wichtig sei es, den Radwegebau nicht als lästiges Anhängsel eines Straßenbauprojektes zu betrachten.

Es müsse klar sein, dass zu einer klassifizierten Straße immer auch ein Radweg gehört, der über die entsprechende Anbindung an Bus- und Bahnverkehr verfügt und es den Menschen ermöglicht, einen Arzt zu besuchen oder Einkäufe zu erledigen. „Das Rad muss nicht neu erfunden werden, es muss aber als gleichberechtigtes und modernes Verkehrsmittel behandelt werden“, sagte von Uleniecki.

