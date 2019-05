Fehrbellin

Außer Rand und Band war ein 30-jähriger betrunkener Mann am Dienstagabend in Fehrbellin. In einer Wohnung in der Berliner Straße war er gegen 21.45 Uhr zunächst gegenüber einer 24-jährigen Frau aufdringlich geworden und hatte sie bedrängt. Die Frau entzog sich dem unerwünschten Annäherungsversuch und verließ die Wohnung. Der Mann folgte ihr jedoch.

35-Jähriger schreitet ein und kassiert Schläge

Ein 35-jähriger Mann, der zur fraglichen Zeit ebenfalls in der Wohnung war, versuchte, ihn davon abzuhalten. Daraufhin schlug der 30-Jährige den 35-Jährigen und ließ sich nicht mehr beruhigen, sodass die Polizei gerufen werden musste.

Polizisten überwältigen den Mann

Die Beamten versuchten, den 30-Jährigen, der inzwischen gegen die Wohnungstür geschlagen und getreten hatte, zu beruhigen. Er wollte daraufhin auch die Polizisten schlagen, die ihn überwältigten und in Gewahrsam nahmen. Während des Transportes im Streifenwagen randalierte der Mann. Er musste letztlich mit einem Rettungswagen in die Polizeiinspektion gebracht werden.

Endstation Psychiatrie

In der Gewahrsamszelle versuchte er, sich durch Schlagen gegen die Wand selbst zu verletzten. Der Mann wurde zur psychiatrischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nun laufen Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZonline