Linum

Bei winterlicher Glätte und einsetzendem Schneefall rutschte am Freitag auf der Autobahn 24 in Fahrtrichtung Hamburg ein Laster von der Fahrbahn und in den Graben. Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr direkt an der Zufahrt zur Raststätte Linumer Bruch.

Der 38-jährige Fahrer eines Sattelzuges hatte die Abfahrt zur Raststelle mit zu hohem Tempo genommen. Da aber die Ausfahrt zurzeit verkürzt und die Straße zudem Glatt war, bekam der Trucker die Kurve nicht.

Anzeige

Der Sattelzug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte von der Fahrbahn, riss einige Verkehrs- und Hinweisschilder um und kippte schließlich auf die Seite. Dabei wurde der Tank aufgerissen und Dieselkraftstoff lief ins Erdreich.

Verbeultes Schild – vom Sattelzug umgerissen. Quelle: Alexander Bergenroth

Die Feuerwehr kam mit einem Gefahrgutzug zum Einsatz und band den ausgelaufenen Dieselkraftstoff ab. Während des Feuerwehreinsatzes und der Bergung des Sattelzuges musste die Auffahrt zur Raststätte gesperrt werden. Die Sperrung konnte erst kurz vor Mitternacht wieder aufgehoben werden.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Von MAZ-online