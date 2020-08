A 24: Lkw-Fahrtenschreiber über 600.000 Kilometer ausgeschaltet

Linum

Bei einer Kontrolle auf dem Rastplatz Linumer Bruch an der Autobahn 24 entdeckten Polizisten am Montag, dass in einer polnischen Sattelzugmaschine das digitale Kontrollgerät manipuliert war. Der Fahrer konnte sich somit über die vorgeschriebenen Ruhezeiten hinwegsetzen. Beamte stellten den Lkw sicher und erhoben eine Sicherheitsleistung von 18.000 Euro.

Als die Beamten am Dienstag an dem Lkw arbeiteten, erschien ein Ersatzfahrzeug der Spedition, um den Auflieger mit dem geladenen Holz zu übernehmen. Bei der Überprüfung dieses Fahrzeuges stellte sich laut Polizei heraus, dass sich nach Belieben der Fahrtenschreiber ein- oder ausschalten ließ. Die Beamten ordneten eine weitere Sicherheitsleistung von 18.000 Euro an.

Fahrtenschreiber über 600.000 Kilometern abgeschaltet

Der Fahrtenschreiber des am Montag kontrollierten Lkw war über eine Strecke von 600.000 Kilometern abgeschaltet. Das entsprach der Hälfte der insgesamt gefahrenen Kilometer.

