Hakenberg

So wie früher wird bei der Hof-Fleischerei Farm Katerbow einmal in der Woche geschlachtet. In den darauffolgenden Tagen werden Schinken, Würste und andere Fleischprodukte hergestellt. Als einzige Metzgerei Berlins hält der Familienbetrieb eigene Schweine und verkauft an drei Standorten selbstgefertigte Produkte.

Seit dem 1. April ist das Berliner Familienunternehmen nun auch Pächter der Hakenberger Fleischerei, die sich in einen kleinen feinen Betrieb verwandeln soll. Die neuen Betreiber, deren Schweineställe sich am Dorfrand von Katerbow befinden, wollen zeigen, dass es ohne Massentierhaltung geht. Was aber nur funktioniert, wenn weniger und bewusster Fleisch gegessen wird.

Regionalität wird groß geschrieben

In der vergangenen Woche luden der Senior-Chef Winfried Koch und der Kreisbauernverband zu einer Informationsveranstaltung nach Hakenberg ein, um das Konzept der Firma vorzustellen. Das ist eigentlich nicht neu – aber leider viel zu selten. Eigene Herstellung, kurze Lieferwege und Fleisch von Haltern vor Ort – Regionalität wird groß geschrieben.

Rund 30 Landwirte folgten der Einladung. Viele von ihnen setzen neue Hoffnungen in die Betreiber der Farm Katerbow und die neuen Pächter des Hakenberger Schlachtbetriebs. Sie wollen ihre Tiere nicht mehr quer durch das Land zum Schlachten fahren.

Doch ob Familie Koch die Hoffnungen der Landwirte aus den umliegenden Landkreisen erfüllen kann, ist noch ungewiss.

Apfeltrester für den besonderen Geschmack

Das „Hafelländer Apfelschein“ in guter Qualität zu verarbeiten und zu vermarkten, das ist dem Familienbetrieb bereits gelungen. In den Berliner Geschäften hat sich die gute Qualität herumgesprochen, denn die Zusatzfütterung mit Apfeltrester bekommt den Tieren und gibt dem Fleisch einen besonderen Geschmack.

Vertrieben werden die Produkte mittlerweile auch vom Gourmetlieferanten Havelland-Express. Bereits vor über zehn Jahren kam der gelernte Küchenmeister Winfried Koch auf die Idee, die energie- und ballaststoffreichen Pressrückstände zur Schweinefütterung zu verwenden.

Die echten Havelländer Apfelschweine haben viel Bewegungsfreiheit in Katerbow auch wenn es hier etwas beengt aussieht. Quelle: Cornelia Felsch

Sohn Stephan Koch, Juniorchef und Küchenmeister in der Berliner Fleischerei Alt-Heiligensee entwickelt gemeinsam mit dem Vater die Rezepte für die Fleischprodukte. Doch nicht nur das Zusatzfutter, sondern auch die artgerechte Haltung der Schweine am Ortsrand von Katerbow sorgt dafür, dass es den Tieren gut geht. „Wir sind allerdings kein Bio-Betrieb“, sagt Winfried Koch.

Schlachten in kleinen Mengen

„2011 haben wir auf konventionelle Produktion umgestellt. Allerdings produzieren wir unter denselben Bedingungen. Wir können auch so Geld verdienen und schließlich müssen wir als Familie von unserem Betrieb auch leben können.

Schlachten wollen wir auch gern für andere Tierhalter, allerdings nur in kleinen Mengen. „Vorausgesetzt die Leute ticken so wie wir“, fügt Winfried Koch hinzu, der sich von den Haltungsbedingungen gern selbst überzeugen wird. Einer der Landwirte, die das Angebot bereits nutzen, ist Guido Leinitz, der im Neuruppiner Ortsteil Bechlin Wagyu-Rinder züchtet.

„Einmal im Monat bringe ich ein Tier nach Perleberg. Da muss ich morgens früh losfahren und dann ist der halbe Tag weg. Zum Reifen und Zerlegen kann ich es jetzt nach Hakenberg bringen, aber ich sehne den Tag herbei, an dem hier auch geschlachtet wird“, sagt der Landwirt.

Schlachten, kühlen, reifen – regional

„Ich finde es ganz toll, dass es jetzt bald mit der Farm Katerbow hier los geht. Vor allem weil das Familienunternehmen dieselben Ideale vertritt – Regionalität und Tierwohl stehen im Vordergrund.“

Ab Mitte Mai soll nun in Hakenberg geschlachtet werden – neben Schweinen auch Lämmer und Rinder. Das verspricht Winfried Koch an diesem Tag. „Wir wollen allerdings keine Massenschlachtung, es soll alles überschaubar bleiben“, bremst er die Erwartungen der Landwirte, die möglichst sofort Verträge abschließen wollen, auch wenn sie ein paar Euro mehr zahlen müssen.

Labor- und Tierarztkosten sowie die Entsorgung von Abfällen werden bei kleinen Mengen etwas höher ausfallen. Doch seit die Schlachthöfe in Hakenberg und Neuruppin geschlossen sind, stecken die Landwirte in einem Dilemma.

Schlachten, kühlen, reifen sowie Zerlegung werden am Hakenberger Standort nun bald möglich sein. „Wir können Ihnen auch Bratwurst machen und Sie kaufen sie zurück, wenn sie die Würste toll finden“, verspricht Winfried Koch.

Von Cornelia Felsch