Abrissarbeiten in Linum: Störche unter Beobachtung

Linum

Der Storchenhorst an der Linumer Straße „Zu den Teichen“ beschäftigt die untere Naturschutzbehörde des Landkreises auch weiterhin. Mitarbeiter der Behörde trafen sich am Mittwoch mit den Eigentümern des Hauses, auf dem die Storchenfamilie nistet. Ziel sei es, das weitere Vorgehen abzusprechen, sagte Pressesprecherin Ulrike Gawande. Würde sich in der kommenden Woche herausstellen, dass die Abrissarbeiten in der Nähe des Horstes die Storchenfamilie stören, würden die Arbeiten erneut abgebrochen.

Seit Mitte vergangener Woche wird in der Linumer Straße „Zu den Teichen“ eine Hausruine abgerissen – in unmittelbarer Nähe zu einem Storchenhorst. Seit Dienstag ruhen die Arbeiten, um auszuschließen, dass der Lärm die Tiere vertreibt. Mitarbeiter des Naturschutzzentrums Storchenschmiede kontrollieren den Horst regelmäßig.

Am Montag sollen die Abrissarbeiten fortgesetzt werden – wenn die Störche keine Anzeichen von Stress zeigen. Mitarbeiter der Storchenschmiede werden die Tiere auch dann weiterhin beobachten.

Von Frauke Herweg