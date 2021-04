Am Sonntag mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz ausrücken – ein Bungalow und zwei Schuppen brannten. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt – der Gesamtschaden wird mit 45 000 Euro beziffert.

