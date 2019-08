Hakenberg/Fehrbellin

Es bleibt vorerst offen, ob im Fehrbelliner Ortsteil Hakenberg die Straße Am Lehmberg ausgebaut und damit Platz für fünf neue Eigenheime geschaffen wird. Denn auf den Protest von Hakenberger Anwohnern hin hat die Gemeinde Fehrbellin am Donnerstagabend einen Beschluss dazu vertagt.

Stattdessen will die Gemeinde mit dem Investor sprechen und prüfen, ob und wie die Kosten für die Anwohner, die schon Am Lehmberg wohnen und die für einen Teil der Arbeiten aufkommen müssten, verringert werden können.

Seit zehn Jahren nicht bebaut

Die veranschlagten Kosten für den Ausbau belaufen sich auf 305.000 Euro, sagte Arnim Reckin. Der 78-Jährige, der Am Lehmberg wohnt, befürchtet, dass diese „unverhältnismäßig hohe Summe“ noch nicht einmal ausreichen wird. Die Anlieger der Straße haben deshalb die Gemeinde aufgefordert, von den Plänen für den Straßenausbau wieder Abstand zu nehmen. Zum einen, weil der Investor in Hakenberg noch über ein anderes Grundstück verfüge, welches aber seit zehn Jahren nicht bebaut werde, so Reckin. Zum anderen, weil es im Dorf mehrere andere erschlossene Grundstücke gebe, die ebenfalls noch nicht bebaut worden seien.

„Die Anwohner müssen wissen, welche Kosten auf sie zukommen“, sagte Fehrbellins Ortsvorsteher Jürgen Sternbeck ( CDU) und signalisierte Verständnis für die Sorgen der Anlieger. Jedoch würden die Grundstücke durch eine „vernünftige Straße“ auch aufgewertet, so Sternbeck.

Ortsbeirat ist für den Ausbau

„Wenn wir Bauland haben, sollten wir das auch nutzen“, entgegnete Axel Gutschmidt ( SPD). Doch plädierten auch Gutschmidt sowie Dieter Sarnow (Linke) und Mathias Perschall ( SPD) dafür, erst das Gespräch mit dem Investor zu führen, bevor man prüfe, ob der Grundsatzbeschluss für den Ausbau der Straße wieder gekippt werde – und zwar gegen den Willen des Ortsbeirates von Hakenberg.

Der Beirat hatte sich sowohl in der alten als auch in der neuen Besetzung einhellig für das Projekt ausgesprochen. „Es gibt Nachfragen von Leuten, die bei uns bauen wollen“, sagte Ortsvorsteher Jens Schröder. Deshalb habe man nach einem Kompromiss mit den Anliegern vom Lehmberg gesucht, diesen aber bisher nicht gefunden, bedauerte Schröder.

Der Ortsvorsteher hofft, dass die Gemeinde noch im Herbst eine Entscheidung trifft. „Wir können die Leute, die investieren wollen, nicht ewig hinhalten.“

Von Andreas Vogel