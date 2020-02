Arbeiten im Fehrbelliner Kurfürstenpark starten im Herbst

Fehrbellin

Die Sanierung des Fehrbelliner Kurfürstenparks soll im späten Herbst beginnen. Ein früherer Zeitpunkt sei mit Rücksicht auf die Wachstumszeit der Bäume und die im Park geplanten Veranstaltungen kaum möglich, sagte Bürgermeister Mathias Perschall. So wollen die Fehrbelliner Biker das Areal wieder für ihre Rocknacht nutzen. Zudem soll die historisch bedeutende Schlacht bei Fehrbellin 1675 in Hakenberg nachgestellt werden und am Abend eine Veranstaltung im Kurfürstenpark stattfinden.

Die Sanierungsarbeiten in dem 1902 angelegten Park sollen Ende 2022 abgeschlossen sein. Geplant ist unter anderem, die Gehölze zu lichten und Wege zu erneuern. Zudem soll das Rondell, von dem alle Wege sternförmig abgehen, eine neue Bepflanzung bekommen.

Keine Fördermittel für die Bühne

Im vergangenen Jahr hatte Fehrbellin eine Fördermittelzusage für die Sanierung des Parks bekommen – fast 348 000 Euro. Insgesamt soll das Projekt gut 460 000 Euro kosten. Offen ist, wie der geplante Neubau der Bühne finanziert werden soll. Dafür hatte es keine Fördermittel gegeben.

Von Frauke Herweg