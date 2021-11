Fehrbellin

Sonst kümmert sich Helmut-René Philipp zusammen mit seinem Team um den Grundbesitz anderer. In diesem Jahr aber hat der Chef des Wasser- und Bodenverbandes Rhin-/Havelluch alle Hände voll zu tun mit eigenen Immobilienangelegenheiten. Er hat im Sommer ein Objekt im Fehrbelliner Gewerbepark gekauft, ist im September dorthin umgezogen und verkauft im Dezember zwei seiner bisherigen drei Standorte.

Schon länger sei der Verband auf der Suche nach einem neuen Sitz, berichtet Philipp. Vor allem, weil der Platz für den Fuhrpark knirsch war. „Wenn der Schlosser etwas machen wollte, musste er erst alles umparken, um an das entsprechende Fahrzeug zu kommen.“ Es sei zudem auf Dauer unpraktisch gewesen, von drei Stellen aus in Fehrbellin, Tarmow und Hakenberg aus zu agieren.

Fehrbelliner Verband: kaufen günstiger als bauen

Fündig geworden ist er im Gewerbegebiet am Rande der Stadt, wo ein Unternehmen eine fast zwei Hektar große Fläche samt Gebäuden verkaufte. Den Preis will der Verbandschef nicht verraten. „Aber es ist auf jeden Fall günstiger, als wenn wir auf grüner Wiese selbst gebaut hätten.“

Es seien auch nur weinige Umbauten nötig gewesen, um das Objekt an die veränderten Bedürfnisse anzupassen. Nun ist die Zusammenführung der Fehrbelliner Verwaltung, des Tarmower Bauhofs und des Wasserstützpunkts Hakenberg beinahe vollzogen. Wobei letzterer Standort erhalten bleibt: Er dient weiter als Liegeplatz für Schiffstechnik.

Auch die Zentrale des Verbands in derStadt Fehrbellin soll versteigert werden. Das Interesse sei groß, sagt der Verbandschef. Quelle: Auktionshaus Karhausen

Die beiden anderen Objekte lässt der Verband vom Berliner Auktionshaus Karhausen versteigern. „So ist es am transparentesten, und es können sich alle daran beteiligen“, erklärt Philipp, warum er den Auktionsverkauf. Das Interesse an den Immobilien sei groß.

Mitbieten kann man für Fehrbelliner Immobilien auch online

Das Mindestgebot für die Ex-Verbandszentrale in der Karl-Marx-Straße 1d liegt bei 250.000 Euro. Den Tarmower Bauhof in der Küsterstege 83 ruft das Auktionshaus für 199.000 Euro auf.

Wer will, der kann die Versteigerung, die am 11. Dezember ab 12 Uhr stattfindet, in der Friedrichstraße live erleben. Mitbieten kann man aber auch per Telefon oder online. Die Auktion wird auch live im Internet übertragen.

Von Celina Aniol