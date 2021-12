Linum

Die Mitarbeiterin der Aral-Tankstelle an der Rastanlage „Linumer Bruch Süd“ auf der Autobahn 24 in Fahrtrichtung Berlin meldete sich am Sonntag gegen 01:15 Uhr telefonisch bei der Polizei und informierte diese über einen Mann, der Probleme mit dem Bezahlen seiner Tankrechnung habe.

Bei Eintreffen der Beamten vor Ort stellte sich heraus, dass der PKW vom Typ Mercedes Benz, den 37-jährige Deutsche betankt hatte, einen Tag zuvor im Raum Neustrelitz entwendet worden war.

Zudem stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Autodieb unter dem Einfluss von Drogen stand, woraufhin bei ihm bei Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.

Der Mercedes wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZ-online