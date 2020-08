Autobahn 24 bei Fehrbellin: Langer Stau nach Unfall

Fehrbellin

Nach einem schweren Unfall an der Anschlusstelle Kremmen kam es am Sonnabend zu einem fast 20 Kilometer langen Stau auf der A24 in Richtung Berlin. Die Polizei hatte die Autobahn nach einer Sperrung gegen 13 Uhr wieder freigegeben. Doch auch eineinhalb Stunden später staute sich der Verkehr noch bis zur Anschlussstelle Neuruppin Süd.

Ursache für den Stau war ein schwerer Unfall, der sich nach Angaben der Autobahnpolizei Walsleben gegen 11.25 Uhr an der Anschlussstelle Kremmen ereignet hatte. Bei dem Unfall waren drei Menschen verletzt worden – zwei davon schwer. Die Polizei hatte die Autobahn für die Versorgung der Verletzten und die Unfallaufnahme sperren müssen.

Autofahrer weichen über Fehrbellin aus

Um dem Stau auszuweichen, nahmen viele Autofahrer die Autobahnabfahrt Neuruppin Süd. Auch auf der Landesstraße 16 nach Fehrbellin staute sich zeitweise der Verkehr.

