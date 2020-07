Fehrbellin

Von einem falschen Kammerjäger ist ein 77-Jähriger aus einem Fehrbelliner Ortsteil kürzlich um 1750 Euro gebracht worden. Der Mann hatte an seinem Haus ein Wespennest entdeckt und einen Kammerjäger beauftragt, es zu beseitigen.

Vermeintlicher Fachmann lässt zunächst mit sich handeln

Einige Tage später erschien ein Mitarbeiter einer Firma bei ihm und erklärte, dass die Dienstleitung 400 Euro kosten solle. Als der 77-Jährige diesen Preis ablehnte, bot ihm der vermeintliche Fachmann einen Preis von 250 Euro an und beide gingen den Vertrag ein.

Anzeige

Weil der 77-Jährige jedoch nicht den vollen Betrag in bar zu Hause hatte, sollte die restliche Summe per Kartenzahlung beglichen werden. Nach zwei Fehlversuchen funktionierte das Zahlungsverfahren. Der Kammerjäger fuhr davon.

Weitere MAZ+ Artikel

Kontoauszug bringt Betrug ans Licht

Den 77-Jährigen überkam ein nach eigenen Angaben ungutes Gefühl. Am Montag hatte er dann Gewissheit, als er auf seinem Konto eine Abbuchung in Höhe von 1.750 Euro registrierte. Der Mann ließ sofort alle seine Karten sperren und erstattete eine Strafanzeige. In dem Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline