Sachte legt die Maschine los. Das Rad dreht sich, es setzt die Transmissionsriemen in Bewegung. Diese nutzen wiederum ihre Kraft, um die am Ende der Kette stehenden Maschinen anzutreiben. Wie von einem unsichtbaren Taktstock dirigiert tuckert nun alles in der kleinen Fabrik gleichmäßig vor sich hin.

„Toll“, entfährt es Christian Arpasi. Der wissenschaftliche Leiter des Wustrauer Brandenburg-Preußen-Museums kniet sich hin, um die Details der Szenerie genauer zu begutachten, die Teil der neuen Sonderausstellung „(K)ein Kinderspiel: Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung“ ist. „Es ist aber nicht schnell genug“, urteilt Peter Schierbaum. Der Modellbauer zieht noch hier und da nach. Das Rattern nimmt an Fahrt auf – und nun schmunzelt auch er zufrieden.

Spielzeug spiegelt aktuelle Entwicklungen wider

An dem Modell sehe man wunderbar, wie die Industrialisierung den Takt der Arbeit deutlich erhöht hat, sagt Arpasi. „Spielzeug ist viel mehr als nur Spielzeug: Es spiegelt die wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Entwicklungen wider.“ Genau das will das Museum in seiner Schau, die sich mit der Zeit 1880 bis 1910 beschäftigt, ab Sonntag verdeutlichen.

So zeigt es zum Beispiel eine ganze Reihe an Modelleisenbahnen, die zuerst mit einer Spiralfeder und Schlüssel aufgezogen, rasch dann aber auch mit Dampf oder Spiritus betrieben wurden. „Die Technik wurde schnell immer ausgefeilter – im echten Leben, aber eben auch bei den Modellen.“

Auch die zu dieser Zeit stattfindende massive Urbanisierung und der Fortschritt im Haushalt kamen damals flugs im Kinderzimmer an: als Miniaturen von Straßenlaternen, Litfaßsäulen oder Müllwagen, als Mini-Bügeleisen oder Waschmaschinen im Kleinformat, die ebenfalls in Wustrau zu sehen sind.

Abzulesen ist dort an einzelnen Objekten auch die Entstehung der Markenwelt, die den Sprung vom genügsamen Selbstversorger zum trendbewussten Großstädter dokumentiert. Während in älteren Kaufläden auf den Waren kaum ein Firmenname zu sehen ist, prangen in einem neueren nebenan Persil, Maggi & Co. von den Regalen.

Eine wichtige Rolle spielt auch das Aufkommen der Freizeit-Industrie im 19. Jahrhundert, als durch die Landflucht und die sich verbessernden Arbeitsbedingungen das Bedürfnis nach einem unterhaltsamen Feierabend entstand. Dieses wird genauso wie die Maschinen- oder Markenwelten als Modeerscheinung von Spielzeugproduzenten aufgesaugt. Die Wustrauer zeichnen diesen Trend anhand von Kinematografen, Karussells und sogar einem Schwimmbad-Modell nach.

Doch nicht nur die Welt wirkte sich damals stark auf das Spielzeug aus: Auch das Spielzeug veränderte die Welt. Wurden vor der Industrialisierung die meisten Kindertraumobjekte zu Hause oder in kleinen Manufakturen handgefertigt, entstand im 19. Jahrhundert eine riesige Spielzeug-Industrie – eine, in der auch Kinder stark eingespannt wurden.

In der Produktion von Bilderbögen in und um Neuruppin zum Beispiel arbeiteten viele junge Menschen. Ein Bild des Wusterhausener Heimatmalers Theophil Dombrowski belegt, wie sie ganze Stapel kolorierten. Kaum einer dieser Steppkes konnte sich dabei die Puppen und Autos leisten, die nebenan gezeigt werden „Das ist bürgerliches Spielzeug, das von zehn, höchstens 20 Prozent der Kinder damals benutzt wurde.“

An dieser Stelle will das Geschichtsmuseum nicht alleine in der Vergangenheit verharren. „Wir wollen in der Ausstellung auch Kinder zeigen, die heute in Indien an Baumwollspinnmaschinen sitzen.“ Daran zu erinnern sei umso wichtiger, als dass die von den Spielzeugmachern aufgegriffenen kolonialistischen Motive ebenfalls Teil der Schau sind.

Kritisch betrachten die Ausstellungsmacher auch den Militarismus, der parallel zu seinem Siegeszug in der Gesellschaft um 1900 auch in den Spielräumen Einzug hielt. „Da tauchte der Schlachtkreuzer im Kinderzimmer auf“, beschreibt Arpasi den bürgerlichen Alltag im Deutschen Kaiserreich.

Gemeinsam mit Schülern der Evangelischen Schule Neuruppin wagt er auch einen Blick in die Gegenwart. Dabei geht es um die Frage, wie die Digitalisierung das Leben der heutigen Jugend beeinflusst. Schließlich sei diese die industrielle Revolution der heutigen Zeit, so der Museumsleiter.

Die Sonderausstellung ist vom 21. März bis zum 5. Dezember zu sehen. Wer sie besuchen möchte, muss derzeit wegen Corona ein Zeitfenster buchen unter: www.brandenburg-preussen-museum.de. Führungen dürfen derzeit nicht stattfinden.

