Fehrbellin

Diese Tafel diszipliniert. Beim Anblick der neuen Geschwindigkeitstafel unweit der Fehrbelliner Grundschule drosseln die Autofahrer merklich das Tempo. Nicht einer – so ein erster Eindruck am Dienstagmorgen – überschreitet die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer.

Drei mobile Tempomesser waren bisher in den 17 Ortsteilen der Großgemeinde im Einsatz. Die Fehrbelliner Bürgerstiftung finanzierte jetzt zwei weitere Tafeln, die zunächst in der Fehrbelliner Feldbergstraße und in Brunne die gefahrene Geschwindigkeit anzeigen. Wie die anderen Tafeln auch soll der Neuerwerb durchs gesamte Gemeindegebiet reisen.

Außendienstmitarbeiter Manuel Jaffke kontrolliert die neue Tempotafel vor der Fehrbelliner Grundschule. Quelle: Henry Mundt

„Es werden eigentlich in allen 17 Ortsteilen Probleme mit zu hoher Geschwindigkeit gemeldet“, sagt Bürgermeister Mathias Perschall. Der Gemeindechef erhofft sich von den Tafeln vor allem eine pädagogische Wirkung. Nicht immer sei Autofahrern bewusst, wie schnell sie tatsächlich unterwegs seien.

Zugleich können die Tafeln wichtige Erkenntnisse liefern, wann und wo gerast wird. „Wir sammeln Daten“, sagt Perschall. Mithilfe der von den Tafeln gesammelten – anonymisierten – Messungen könnten Tempokontrollen der Polizei gezielter geplant werden. Im besten Falle leisten die Daten sogar eine Argumentationshilfe im Kampf um Tempo-30-Zonen. Bisher sind Tempo-30-Zonen auf Bundes- und Landesstraßen nur schwer durchzusetzen.

Bürgerstiftung förderte viele Projekte

Die 2015 gegründete Fehrbelliner Bürgerstiftung fördert Projekte in der Jugend- und Altenhilfe, im Brandschutz, in der Heimatpflege, in der Kultur oder im Sport. Inzwischen konnte die Stiftung fast 69.000 Euro ausschütten – etwa für das Wustrauer Seefestival, das Voltigierturnier des Fehrbelliner Reit- und Fahrvereins oder die Fehrbelliner Ortsfeuerwehr.

„Wir freuen uns über weitere Zustifter“, sagt Stiftungsratsmitglied Uwe Behnicke. 500.000 Euro hatte die Gemeinde Fehrbellin einst als Stammkapital eingebracht. Mithilfe der erwirtschafteten Zinsen kann die Stiftung jährlich bis zu 15.000 Euro ausschütten.

65 Stundenkilometer zu schnell

Dass die jetzt angeschafften Tempoanzeigen gebraucht werden, beweisen die bisher im Fehrbelliner Gemeindegebiet ermittelten Temposünden. Eine Tempoanzeige in Linum hatte kürzlich bei einem Autofahrer 115 Stundenkilometer gemessen – das sind 65 Stundenkilometer mehr als erlaubt. Auf Kopfsteinpflaster.

Von Frauke Herweg