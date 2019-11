Fehrbellin

Samstagabend in der mit 200 Leuten vollbesetzten Fehrbelliner Rhinhalle: an die Wand ist das Bild einer jungen, schönen Frau projeziert, und darunter mit großen Lettern der Titel des Buches, um das es an diesem Abend gehen soll: der Apfelbaum von Christian Berkel.

Es handelt sich um eine Buchlesung des 24. l...