Fehrbellin

Einen amerikanischen Panzer würde man zunächst vermutlich nicht auf dem Flugplatz Fehrbellin erwarten. Doch tatsächlich steht seit etwa vier Wochen ein „M7 Priest“ aus dem zweiten Weltkrieg an der Zufahrt des Fliegerhorstes. Übernommen hat das Team das militärische Gefährt vom Verein „Alliierte in Berlin“.

Auf dem Flugplatz Fehrbellin steht nun ein amerikanischer Panzer. Quelle: Henry Mundt

Weil der Flughafen Tegel in Berlin schließen musste, verließ auch der Verein den Platz. Inzwischen ist er auf den Teufelsberg gezogen. Doch dort reicht schlichtweg die Fläche für alle Exponate nicht aus, weshalb der Verein insgesamt drei Fahrzeuge an Carsten Milbach, Inhaber des Flugplatzes Fehrbellin, verkaufte.

Der Flugplatz soll zum Ausflugsziel vieler Menschen werden

Mehrere tausend Euro habe er pro Fahrzeug bezahlt, wie viel genau, bleibe ein Geheimnis, sagt Carsten Milbach. Neben dem braunem Panzer stehen nun auch eine Berliet GBC 8, was in den 60er Jahren ein französischer Lastkraftwagen im Dienste des österreichischen Bundesheeres war, und ein russischer Lastkraftwagen, der in den 60ern und 70ern von der Nationalen Volksarmee genutzt wurde, in Fehrbellin auf dem Flugplatz.

Auch die französische Berliet GBC 8 steht seit einigen Wochen auf dem Flugplatz Fehrbellin. Quelle: Henry Mundt

„Alle Fahrzeuge bewegen sich, sie fahren noch. Die Menschen können sie anfassen, sich hineinsetzen und sich in ihnen fahren lassen“, sagt Carsten Milbach. Ausgenommen sei der Panzer, fahren könne man ihn nicht mehr. Der Transport der Fahrzeuge sei an einem Vormittag gelungen. Extra dafür wurde eine Firma mit einem Schwertransporter, einer Zugmaschine und einem Kran beauftragt.

Mit den Attraktionen wollen Milbach und sein Team nun die Geschichte Berlins im Kalten Krieg sichtbar machen. Geht es nach Carsten Milbach, soll auf dem Flugplatz etwas Neues entstehen. „Flugplätze sind in der Regel langweilig, wir wollen aber ein echtes Ausflugsziel für die Menschen sein“, sagt der 62-jährige Inhaber und Pilot.

Einen Flugplatz zu betreiben ist teuer

Vor drei Jahren hat er die etwa 50 Hektar große Fläche von den Städten Neuruppin und Fehrbellin gekauft. Seit 2004 waren die beiden Städte Träger des Platzes. „Pro Jahr haben sie aber in etwa 30.000 Euro Verlust gemacht“, sagt Carsten Milbach. Im Jahr 2018 einigte er sich mit den Stadtverwaltungen und übernahm die Betriebsgesellschaft für etwa 200.000 Euro. Geld verdienen könne er mit dem Flugplatz bisher aber nicht.

„Den Flugplatz würde es nicht geben, wenn ich es nicht umsonst machen würde“, sagt er. David Potuznik, einer seiner Piloten, bestätigt das: „Wir machen das hier aus Liebe zur Sache und neben unserer eigentlichen Arbeit in der Freizeit“, sagt der 48-jährige Österreicher, der inzwischen in Potsdam lebt und nahezu täglich am Flugplatz Fehrbellin ist. Carsten Milbach selbst hofft auf Unterstützung.

Nahezu täglich ist David Potuznik am Flugplatz Fehrbellin. Dort fliegt er die historischen Maschinen. Quelle: Henry Mundt

„Ich würde mir wünschen, dass sich eine öffentliche Hand hieran beteiligt“, sagt er. Der Flugplatz sei ein öffentlicher Verkehrslandeplatz, weshalb er immer geöffnet haben müsse, aber ausschließlich mit privatem Geld betrieben werde.

Historische Flugzeuge zum Anfassen und Mitfliegen

An Angeboten mangelt es dem Flugplatz aber nicht. Neben den neuen Ausstellungsstücken gibt es auch elf historische Flugzeuge. Fachkundige werden etwa die Auster kennen, aber auch eine Yak 52 (ein russisches Flugzeug für die Grundschulung von Piloten) und eine Pitts Special (ein amerikanisches Kunstflugzeug) stehen auf dem Flugplatz. Besonders stolz ist Carsten Milbach auf die zwei Chipmunks und die Birddock, die auf dem Flugplatz stehen.

„Das sind wahnsinnig seltene Flugzeuge“, sagt er. Die gelbe Tiger Moth ist die Lieblingsmaschine von David Potuznik. Seit 1989 ist er leidenschaftlicher Pilot. Zusammen mit den Besuchern steigt er in die Maschinen und fliegt mit ihnen beispielsweise wilde Loopings. „Wir sind ein Flugplatz mit einer ganzen Palette von historischer und moderner Fliegerei. Alles hier kann man anfassen, man kann sich hineinsetzen und mitfliegen oder mitfahren. Alles hier ist zum Erleben“, sagt Potuznik.

Carsten Milbach und David Potuznik zusammen mit einer Pitts Special und einer Yak 52. Quelle: Henry Mundt

Zudem kann man auf dem Flugplatz auch Fallschirmspringen. Allerdings macht Carsten Milbach auch die Corona-Pandemie zu schaffen. Bis zu 90 Prozent Umsatzverlust schreibt der Flugplatz Fehrbellin. Nun beginnt eine Saison, „und wenn wir 70 Prozent Umsatz hinkriegen, wäre das toll“, sagte er. In guten Zeiten, ohne Pandemie, landet etwa alle zwei Minuten ein Flugzeug, etwa alle 15 Minuten springen Menschen mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug.

Mit den historischen Fliegern und Fahrzeugen wollen Milbach und sein Team nun die Massen nach Fehrbellin locken – und den Platz zu einem Erlebnisort für Familien und Interessierte werden lassen.

Von Steve Reutter