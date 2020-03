Desinfektions-Bowle beim Tag der offenen Töpferei

Lentzke/Hakenberg

„Der erste Töpfermarkt ist schon abgesagt“, sagt Norma Strauß. Die Töpferin aus Lentzke hat das kommen sehen. Ihre Werkstatt hat sie am Tag der offenen Töpferei dennoch offen. „Verstecken und einmauern geht auch nicht“, sagt sie. Und mit Unmassen an Besuchern rechne sie ohnehin nicht, trotz des frühlingshaften Ausflugswetters. Für alle, die kommen, hat sie Kuchen gebacken und eine Desinfektionsbowle gebraut. „Ananas mit Wein – Humor muss sein“, sagt sie und schmunzelt.

Weniger Besucher als sonst

Von Besucheransturm kann tatsächlich keine Rede sein. „Es sind weniger als sonst“, sagt die Töpfermeisterin, die gern auf Märkten, wie etwa dem in Rheinsberg, schautöpfert und ihr rustikales Gebrauchsgeschirr anbietet: Robust und sparsam aber liebevoll dekoriert, in den sanften erdigen Farben von Wald, Feld und Wiese. „Die grüne Grundlasur ist typisch für mich“, sagt sie. Sie verwende einen Ton mit kleinen Einlagerungen, dazu die besagte Glasur. Das sind meine Basics.“

Keramik von Norma Strauß Quelle: Regine Buddeke

Wie ihre Keramiken entstehen, zeigt die vierteilige Tassenreihe auf einem Regal: Links steht die auf der Scheibe gedrehte Form, bereits mit eingeritzten Mustern versehen aber roh. Die nächste ist bereits bei 95 Grad gebrannt – der sogenannte Schrühbrand. Auf der dritten Tasse ist die noch ungebrannte Glasur aufgetragen. Die sieht weiß aus, erst das Brennen bringt das Grün zutage. Das sieht man dann auf der vierten und letzten Tasse: fix und fertig. Sie habe auch Sammler – die sie auf den bundesweiten Töpfermärkten gewinnt.

Eine Tasse, vier Phasen: gedreht ungebrannt, nach dem ersten Schrühbrand, mit Glasur ungebrannt, nach dem zweiten Brand: fertig (v.l.) Quelle: Regine Buddeke

Befürchtet sie ein „Korona-Loch“? „Solange ich noch genug Geld habe, um Material zu kaufen, arbeite ich halt in der Werkstatt. Ein Online-Shop sei nicht so ihr Ding. „Die Kunden sollen gucken und fühlen können“, sagt sie. Das sei den meisten auch wichtig.

Absage der Töpfermärkte für viele Keramiker existenziell

Etwa Eva Maria Schindler, die gerade mit eine Freundin hereinschneit und sich gleich eine Tasse aus dem Regal schnappt. „Sieht wirklich schön aus, oder?“, fragt sie ihre Begleiterin. Sie war schon in Lentzke und will sich den schönen Tag trotz Korona-Krise nicht verderben lassen. „Ich gehe ja auch arbeiten – einsperren lassen will ich mich nicht.“ In Lentzke sei jetzt nicht mit Menschenmassen zu rechnen – und man könne ja Abstand halten.

Norma Strauß an der Töpferscheibe Quelle: Regine Buddeke

„Den ersten Advent merken wir uns vor“, sagt die Besucherin. Da öffnet Norma Strauß ihre Werkstatt das nächste Mal. Dann fahren die Frauen weiter – nach Hakenberg. Dort haben Töpfermeisterin Susann Noeske-Heisinger und ihre Mutter Steffi Barchewitz die Töpferei ebenfalls geöffnet. Auch sie merken schnell: „Weniger Leute als sonst.“ Aber viele kommen auch: „Manche haben vorher angerufen und gefragt, ob wir öffnen“, sagt Noeske-Heisinger. Sie habe gehört, dass Kollegen in anderen Bundesländern den Tag abgesagt hätten.

Alles für Ostern. Quelle: Regine Buddeke

In Hakenberg baumeln bunte Keramikeier an einem Gestell – Ostern kann kommen, egal ob in Quarantäne oder nicht. Der Neuruppiner Siegfried Schwarz und seine Frau, beide begeisterte Töpfermarktbesucher, wollen sich den Ausflug nach Hakenberg trotz Corona-Krise nicht vermiesen lassen. „Warum auch? Bissel vorsorgen, bissel Abstand halten – man muss ja weiterleben. Wir gucken uns gern an, was das Gewerbe in der Region so bietet. Jede Töpferei hat einen anderen Stil.“ Im Falle der Schwarzens geht es auch darum, Ersatz für eine zerbrochene Tasse zu finden. Das gelingt auch.

Libellen sind eines der Motive der Hakenbergtöpferei Quelle: Regine Buddeke

„Wir haben 16 verschiedene Dekore“, erklärt Steffi Barchewitz, die mit ihrer ruhigen hand die Dekor-Fachfrau im Mutter-Tochter-Gespann ist. Ihre Tochter ist die Expertin an der Töpferscheibe. Die beiden sind auch viel auf Märkten – ihre Wiesen-, Katzen- und Libellen-Motive haben deutschlandweit Fans.

Auch die beiden Frauen haben schon gehört, dass die Töpfermärkte wohl einer nach dem anderen abgesagt werden. „Das wird natürlich für einige der Kollegen existenziell“, sagt Noeske-Heisinger. Für viele seien die Märkte die Haupteinnahmequelle. „Für uns auch – obwohl wie einen Onlineshop und den Laden hier haben.“

Töpfermeisterin Susann Noeske-Heisinger (r.) und ihre Mutter Steffi Barchewitz betreiben die Hakenberg-Töpferei. Quelle: Regine Buddeke

Für die Kunden am Tag der offenen Töpferei haben die beiden Frauen ein Lächeln. Aber die Zweifel bleiben. „Ich weiß nicht, wie das weiter laufen soll“, sagt die Töpfermeisterin. „Ich hoffe, dass es nicht so schlimm kommt. Und Panik hilft ja nicht weiter.“

Von Regine Buddeke