Walsleben/Fehrbellin/Rheinsberg/Lindow

Die Karte im Wahlkreis 56 ist weitgehend rot, doch es gibt einige hellblaue Inseln. Eine der hellblauen Ausnahmen: die Gemeinde Storbeck-Frankendorf. Hier liegt die AfD mit jeweils 0,4 Prozentpunkten bei Zweit- und Erststimmen vor der SPD.

Für Amtsdirektor Thomas Kresse ist das Wahlergebnis schwer erklärlich. „Aus den Gesprächen mit Bürgern war das so nicht absehbar“, sagt er. „Aber offenbar ist das, was dann in der Wahlkabine passiert ist etwas anderes.“ Schon bei der Landtagswahl 2019 war die AfD in Storbeck-Frankendorf erfolgreich. Die Stimme für die AfD, so vermutet Kresse, sei nicht nur Protest.

AfD-Direktkandidat Dominik Kaufner. Quelle: Nadine Bieneck

Auffällig: In Storbeck-Frankendorf gelang es dem AfD-Direktkandidaten Dominik Kaufner, der in der Region relativ unbekannt ist, einen kleinen Vorsprung vor SPD-Direktkandidatin Wiebke Papenbrock zu erzielen, die in Walsleben aufgewachsen ist. Für Storbeck-Frankendorfs Vizebürgermeisterin Ute Gutsche nicht überraschend. „Es wurde nicht die Person, sondern die Partei gewählt“, so ihre Vermutung.

Auch in einzelnen Wahllokalen in der Gemeinde Fehrbellin konnte die AfD dünne Mehrheiten vor dem Wahlsieger SPD erringen. So lag die AfD etwa bei den Erst- und Zweitstimmen in Dechtow und Karwesee vorn. Ein Trend, der sich bereits bei den Landtagswahlen 2019 abgezeichnet hatte.

Neue Software im Amt Temnitz

Das Auszählen der Stimmen lief in beiden Kommunen vergleichsweise reibungslos. Das Amt Temnitz arbeitete beim Auszählen mit einer neuen Software – ohne Probleme, so Amtsdirektor Thomas Kresse. „Es war technisch ruhig.“ Bereits um 21 Uhr waren alle Stimmen der 4471 Wahlberechtigten ausgezählt. Auch Fehrbellin meldete keine Probleme.

Im Amt Lindow ist ebenfalls alles ohne Zwischenfälle verlaufen, berichtet Manuela Schaefer. Es gab weder Schlangen noch Probleme mit Stimmzetteln. Auch alle 87 Wahlhelfer haben den Dienst am Wahlsonntag angetreten. Eine Besonderheit gab es trotzdem: Die Wahlhelfer aus Hindenberg mussten nach Schließung des Lokals mit der Urne ins Lindower Bürgerhaus fahren.

Keine Auszählung in Hindenberg

Das hängt mit der Neuregelung zusammen, nach in Wahllokalen mit weniger als 50 abgegebenen Stimmen nicht vor Ort ausgezählt werden darf. Damit soll sichergestellt werden, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt.

Dass es in Hindenberg auf den Transport der versiegelten Urne zu einem anderen Wahllokal hinauslaufen könnte, sei von Anfang an klar gewesen, sagt Schaefer. Denn in dem Lindower Ortsteil gab es nur 57 Wahlberechtigte. Am Ende machten dort nur 34 Menschen in der Wahlkabine ihr Kreuz. Die anderen nutzten die Briefwahl oder verzichteten ganz auf den Gang zur Urne.

Wenige Dutzend Wahlberechtigte in Luhme

In Rheinsberg war es gleich in mehreren Orten nicht unwahrscheinlich, dass die Stimmen an einem anderen Ort gezählt werden müssen. Denn auch in Luhme, Großzerlang oder Zechow gab es nur wenige Dutzend Wahlberechtigte. Am Ende sei das Szenario aber doch nicht eingetreten, berichtet Wahlleiter Frank-Rudi Schwochow.

Besonders knapp sei es in Großzerlang gewesen. Dort wurden am Ende 51 Stimmzettel in der Kabine ausgefüllt. „Ich halte die Regelung aber weiterhin für den größten Schwachsinn, den es gibt“, so Schwochow, der ein Wegrücken der demokratischen Strukturen aus den Dörfern kritisch befürchtet.

Rheinsberger Ergebnisse

Über die Ergebnisse der Wahl in Rheinsberg ist Schwochow nicht überrascht. Aus seiner Sicht spiegeln sowohl die Spitzenwerte der SPD als auch der Absturz der CDU und das gute Abschneiden der AfD ziemlich gut das Stimmungsbild seiner Heimatstadt wieder. Er habe aber das Gefühl, dass nicht das starke Eintreten für die zum Beispiel von der AfD propagierten Inhalte die Menschen dazu bewegen, ihre Stimme dieser Partei zu geben. Es sei vielmehr der Protest gegen das, was die anderen Parteien machen. „Es ist ein ungesunder Protest-Wahlkampf“, so der BVB/Freie Wähler-Mann, der früher der CDU angehörte.

Von Celina Aniol und Frauke Herweg