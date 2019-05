Fehrbellin

Schwer verletzt hat sich am Mittwochnachmittag ein Fallschirmspringer bei der Landung auf dem Fehrbelliner Flugplatz. Der 40 Jahre alte Mann befand sich am Maifeiertag gegen 17.10 Uhr im Landeanflug.

Windböe erfasste den Mann

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte sich der Mann vor der Landung in eine bessere Ausgangsposition bringen und dazu noch einmal in der Luft drehen. Offenbar weil ihn dabei eine Windböe erfasste, missglückte die Landung. Der Fallschirmspringer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZ-online