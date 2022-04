Protzen

Es gibt so viele Geschichten zu erzählen. Von den Jahren nach dem Krieg. Von der Vertreibung und der Ankunft in der neuen Heimat. Dem Aufbau der jungen DDR. Oder der Wiedervereinigung. Die Geschichten, die Felix Goetz bereits kennt, sind bewegend – mitunter erschütternd.

Das Dorf-, Torf- und Schulmuseum in Protzen sucht nach Zeitzeugen, die aus ihrem Leben berichten wollen. „Wir wollen diese Geschichten sammeln und digitalisieren“, sagt Goetz, Vorsitzender des Insel-Vereins, der das Museum betreibt. Aufgezeichnete Interviews sollen künftig Einblick geben, wie die großen Umbrüche in der Geschichte erlebt wurden.

Verpackungen von einst: Ladeneinrichtung im Museum Protzen. Quelle: Frauke Herweg

Nach mehr als zwei Jahren Pause wagt das kleine Museum den Neuanfang. Im vergangenen Jahr hatten dem Haus und seiner liebevoll gepflegten Sammlung die Schließung gedroht, weil dem Insel-Verein Mitglieder und ein Vorsitz fehlten. Seit November engagiert sich ein neuer Vorstand. Im Winter erarbeitete er ein Konzept, das den Museumsschatz bewahren – und neue Ansätze integrieren soll.

Dorf-, Torf- und Schulmuseum Protzen sucht Zeitzeugen

Die Zeitzeugen-Interviews sind ein solcher Ansatz. „Wir wollen Geschichte aus einer ländlichen Perspektive betrachten“, sagt Goetz. Der Krieg und auch die Wiedervereinigung hätten zu Veränderungen und großen Verlusten in der Dorfbevölkerung geführt. „Wir wollen das an Schicksalen erlebbar machen.“

Aus dem Fundus der Schule: Im Gutshaus war einst eine Schule untergebracht. Quelle: Frauke Herweg

Goetz und seine Mitstreiter hoffen, bereits fünf Zeitzeugen gefunden zu haben. Sie suchen weitere Menschen aus Protzen und Umgebung, die aus ihrem Leben erzählen wollen. Doch auch Interviewer werden gebraucht. Goetz würde sich wünschen, dass sich auch ältere Interviewer mit ihrem ganz besonderen Erfahrungsschatz finden. Wer ähnliche Erfahrungen teile, komme möglicherweise leichter ins Gespräch.

Ziel sei es, so Goetz, das Protzener Museum „viel breiter“ aufzustellen. So soll die Sammlung in Protzen künftig der Geschichte „der gesamte Luchkante“ gewidmet sein – „von Wustrau bis nach Garz“.

Felix Goetz: Suchen Fotos aus Protzen und Umgebung

Das Museumsteam ist auf der Suche nach Dokumenten und Fotos, die diese Geschichte erzählen. Im Archiv sollen diese Schätze in digitalisierter Form eingepflegt werden. Noch fehlt es an der dafür notwendigen Technik – Goetz und seine Mitstreiter bemühen sich jedoch um Fördermittel.

Dorf-, Torf- und Schulmuseum Das Dorf,- Torf- und Schulmuseum Protzen ist in der Dorfstraße 75 in Protzen (Gemeinde Fehrbellin). Am Sonntag, 1. Mai,feiert das Museum ab 14 Uhr seine Wiederöffnung. In der Sommersaison ist das Museum immer sonntags zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Der Insel-Verein, der das Museum betreibt, hat derzeit 23 Mitglieder. Der Verein sucht weitere Mitglieder.

Goetz, gebürtiger Bayer und Ex-Berliner, ist Protzen seit 2011 verbunden. Die gesamte Region sei geschichtlich enorm spannend, sagt der 47-Jährige. „Napoleon, das preußische Heer auf der Flucht, Flüchtlingstrecks – die Weltgeschichte ist hier durchgegangen.“

Gestorben in Protzen: Prinz Heinrich. Quelle: Frauke Herweg

Die aktuelle Ausstellung beleuchtet viele Themen bereits. Noch allerdings fehlt es an einer digitalisierten Bestandsaufnahme aller Museumsschätze. Wolle das Museum langfristig bestehen, müsse auch diese Digitalisierung geleistet werden, sagt Goetz. Im besten Falle sogar mir wissenschaftlicher Unterstützung. „Es wird viel Arbeit sein.“

Seit etwa zehn Jahren pflegt der Insel-Verein einen Kräutergarten im Gutspark. Neue Wege wollen Goetz und seine Mitstreiter auch da gehen. Im umgestalteten Garten sollen die Kitakinder der „Luchspatzen“ selbst sähen und ernten können. Zugleich soll der Garten Begegnungen zwischen Kitakindern und älteren Protzen möglich machen – als Treffpunkt der Generationen.

Kräuterbutter aus Protzen: Insel-Verein gestaltet Kräutergarten um

Schon früher hatte es Projekte gegeben, in denen Schulkinder mit historischen Geräten aus dem Museum Kräuterbutter herstellen konnten. „Da knüpfen wir an“, sagt Ortsvorsteher und Vereinsmitgründer Dieter Sarnow. Auf der jüngsten Mitgliederversammlung hatten sich Interessierte gefunden, die die Pflege des Gartens übernehmen wollen. „Die Bereitschaft ist da.“

Der Verein will den Kräutergarten so umgestalten, dass möglichst viele ihn nutzen können. So sollen Hochbeete in unterschiedlichen Größen und barrierefreie Zugänge entstehen. Der Verein hofft auf EU-Fördermittel für lokale Initiativen. Allerdings könnte es dauern, bis das Geld tatsächlich kommt – im besten Falle Anfang 2023.

Im Museumsladen: Felix Goetz und Dieter Sarnow (r.). Quelle: Frauke Herweg

„Der Abstand von der Natur wird immer größer – auch auf dem Land“, sagt Goetz. Mit den „Luchspatzen“ hat der Inselverein bereits eine Kooperation zum Kräutergarten getroffen. Auch der Kitabetreiber „Bunte Umwelt“, der in Protzen eine zweite Kita bauen will, ist interessiert.

Das Dorf-, Torf- und Schulmuseum in Protzen sucht Zeitzeugen, die von ihren Erlebnissen in den späten 1940er-Jahren sowie den 1950er-Jahren berichten möchten. Das Museumsteam interessiert sich auch für Berichte vom Leben in der DDR oder der Wiedervereinigung. Interessierte melden sich bitten unter zeitzeugen@dorf-torf-schulmuseum.de

Von Frauke Herweg