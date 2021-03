Fehrbellin: Fallschirmspringer hoffen auf Wiedereröffnung

Fehrbellin

Beim Fehrbelliner Fallschirm-Unternehmen „Take Off“ wartet man sehnsüchtig darauf, für die Kunden wieder öffnen zu können. Geplant war, schon am 20. März wieder Sprünge aus Flugzeugen in etwa 4000 Metern Höhe anbieten zu können. Doch wegen der Corona-Pandemie und der aktuellen Eindämmungsverordnung ist das nicht möglich gewesen. „Jetzt hoffen wir, nach dem 11. April wieder loslegen zu können“, sagt Geschäftsführer Jürgen Mühling.

Über 17.000 Fallschirmsprünge zählte man bei Take Off im gesamten vorigen Jahr. Wegen der Pandemie seien das weitaus weniger als üblich gewesen. Schließlich habe man nur von Juni bis Oktober öffnen dürfen. Etwa 2500 davon seien Tandemsprünge gewesen. Also jene, bei denen professionelle Fallschirmspringer gemeinsam im engen Körperkontakt mit abenteuerlustigen Kunden aus dem Flugzeug springen. Doch ist eine Infektionsübertragung laut Jürgen Mühling hierbei nahezu ausgeschlossen.

Aerosole können im freien Fall nicht übertragen werden

„Wenn man mit 200 Kilometern pro Stunde aus dem Flugzeug springt, können sich die Aerosole in der Luft gar nicht übertragen“, sagt er. Aber auch schon vor dem Absprung, vor allem am Boden, achte man streng auf Einhaltung der Hygieneregeln. Die Kunden müssen zu jeder Zeit eine Maske tragen, nur während des Sprungs, der etwa 50 Sekunden dauern würde, darf sie abgenommen werden. Auch Handschuhe müssen getragen und die Hände desinfiziert werden. Die Einweisung in den Fallschirmsprung findet unter freiem Himmel statt. Und während des Sprungs tragen die professionellen Fallschirmspringer ein Visier, welches ähnlich eines Motorradhelms das gesamte Gesicht verdeckt.

Jürgen Mühling ist Geschäftsführer von „Take Off“. Quelle: Privat

„Ich verstehe nicht, warum man, wenn man Hygienekonzepte vorlegt, nicht einmal die Chance bekommt, sich zu bewähren“, sagt Jürgen Mühling. Auch aus dem letzten Jahr sei ihm keine Infektion bekannt, die in Verbindung zu den Fallschirmsprüngen stehen würde. Er fühle sich der eigenen Verantwortung beraubt, indem die Regierung Fallschirmsprünge einfach gänzlich verbietet „Fallschirmspringer sind es gewohnt, unter strengen Sicherheitsmaßnahmen und verantwortungsvoll zu leben, weil jeder Fehler gefährlich ist“, sagt der 54-Jährige.

Es braucht eine Perspektive, wie es weiter gehen kann

Die fehlenden Einnahmen aus dem vergangenen Jahr habe man noch gut abdecken können, so dass „am Ende eine schwarze Null stand“, sagt er. Etwa durch ein Einsparungen im Marketing oder auch deshalb, weil die Geschäftsführung, bestehend aus ihm und einer Kollegin, stellenweise auch auch auf das eigene Gehalt verzichtet haben. Zudem ist Jürgen Mühling dankbar für die Hilfe des Staates gewesen. Doch ganz problemlos sei auch das nicht gelaufen.

Ende März des vergangenen Jahres habe er Kurzarbeitergeld beantragt, doch sei der Antrag abgelehnt worden, weil die Firma Take Off zu Beginn des Monats noch Einnahmen generieren konnte. Die Soforthilfe von 9.000 Euro kamen – jedoch „mit etwa zehn Wochen Verspätung“, sagt er. In der Zwischenzeit aber habe er etwa 36.000 Euro feste Ausgaben gehabt. Auch deshalb habe er einen Kredit bei der KFW-Bank aufgenommen.

Das Hauptgeschäft der Fallschirmspringer geht von Juni bis September. Jürgen Mühling hofft aber, ab April wieder mit Kunden aus dem Flugzeug springen zu können. Quelle: Privat

Umso wichtiger sei es für den saisonalen Betrieb auch, bald wieder öffnen zu können. Das Hauptgeschäft sei zwischen Juni und September. „Umso mehr Zeit uns jetzt fehlt, umso kritischer wird es und müssen wir Ende des Jahres wieder aufholen“, sagt Jürgen Mühling. Es brauche endlich eine Perspektive, wie es losgehen könne. „Das Auf- der-StelleTreten ist vorbei“, sagt er.

Die Menschen haben Sehnsucht

Die Gefahr der Pandemie und des Virus seien ihm bewusst. „Wir haben uns an die Vorgaben gehalten und es hat funktioniert. Wir stehen komplett hinter dem Infektionsschutz. Aber man verlangt von uns Solidarität und Loyalität – und im Gegenzug bekommt man nichts dafür“, sagt er. Ende des vergangenen Jahres sei man mit einem blauen Auge davon gekommen, doch nun müsse es weitergehen. Angst um die Existenz hat Jürgen Mühling aber noch nicht.

„Es ist nicht so, dass wir uns in den Schlaf lachen. Aber wir haben noch den gesamten Sommer vor uns“, sagt er. Zuversichtlich ist er auch, weil er eine große Sehnsucht der Menschen verspüre. Die Menschen sind in der Pandemie überwiegend zu Hause geblieben, große Erlebnisse waren nicht möglich. Zudem glaubt Jürgen Mühling, haben viele Menschen ihr Geld gespart. „Die Leute sind kaputt, man muss ihnen ein Ventil geben. Und Fallschirmspringen kann zum Seelenheil beitragen“, ist er sich sicher.

Beispielsweise glaubt er, sei es durchaus sicher, wenn sich die Menschen zu Hause vor einem Sprung selbst testen. Dies würden sie dann in einer Selbsterklärung unterschreiben. „Die Masse der Menschen ist vernünftig“, sagt er. Zusammen mit den gängigen Hygieneregeln sei so genügend Schutz gewährleistet. „Für uns professionelle Fallschirmspringer ist ein Sprung das größtmögliche Erlebnis. Wir betrachten es nicht als Geschäftsmodell, sondern als gelebte Leidenschaft. Das möchten wir endlich wieder mit den Menschen teilen“, sagt er.

Von Steve Reutter