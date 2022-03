Fehrbellin

Nach der Tötung einer 33-jährigen Frau aus Fehrbellin durch ihren Ehemann herrschen in Fehrbellin Trauer und Entsetzen. Der 36-jährige Ehemann soll seine Frau getötet und auf dem Gartengrundstück vergraben haben.

Am Sonntag wurde auf dem Grundstück der Familie unweit der Wohnung eine Frauenleiche gefunden. Der Ehemann, der seine Frau noch selbst bei der Polizei als vermisst gemeldet hatte, flüchtete dann in die Türkei, wurde dort verhaftet und hat laut Polizei gegenüber der türkischen Polizei die Tötung seiner Ehefrau gestanden.

Eheleute waren in Fehrbellin bekannt und gut integriert

Die Eheleute lebten seit Jahren in Fehrbellin und waren dort auch gut bekannt. Der mutmaßliche Täter lebte bereits seit 20 Jahren in Fehrbellin und war, wie in der Nachbarschaft berichtet wird, gut integriert. Er war früher mit einer deutschen Frau liiert, die Beziehung ging aber in die Brüche.

Seine 33-jährige Ehefrau, die er jetzt getötet haben soll, hatte er vor etwa sieben Jahren über eine Heiratsanzeige in der Türkei kennengelernt, erzählt eine entfernte Verwandte der Frau. Er habe sie geheiratet und mit ihrem beiden Kindern aus einer früheren Ehe nach Deutschland geholt. Gemeinsam bekam das Paar zwei weitere Kinder, auch die Kinder waren in Kindergarten und Schule gut integriert.

Lesen Sie auch Mordverdacht in Fehrbellin: Obduktion der Leiche abgeschlossen

War der Ehemann schon vorher gewalttätig?

Von Nachbarn wird die 33-jährige Ehefrau aus sehr freundlich, selbstbewusst, westlich und sehr gut gekleidet und offen beschrieben. Auch den Ehemann kannten viele Nachbarn als freundlich und zuvorkommend.

Offenbar konnte er aber auch anders, wie andere Fehrbelliner aus der näheren Umgebung berichteten, die die Familie vom Sehen kannten. Demnach hätten Nachbarn auch häufig Streit zwischen den Eheleuten mitbekommen, der auch sehr lautstark ausgetragen wurde.

Nachbarn in Fehrbellin sprechen von Blessuren

Aus dem Umfeld von Schule und Kita war zu erfahren, dass die Ehefrau, die sich um Haushalt und Mutter kümmerte, oft mit erheblichen Blessuren gesehen wurde, wenn sie ihre Kinder in den Kindergarten brachte.

Eine entfernte Verwandte, die die Familie aber gut kannte, beschreibt den Ehemann aber auch als oft unbeherrscht und gewaltbereit. Er habe ein „sehr schlechtes Frauenbild“ gehabt, das sich in den vergangenen Jahren immer mehr verschlechtert habe. Die Ehefrau und Mutter sei mehrfach vor den Gewaltausbrüchen ihres Mannes zu einer Freundin geflüchtet.

Familie des Tatverdächtigen ist schockiert

Die gesamte Familie des Tatverdächtigen sei schockiert und fassungslos über diese für sie völlig unverständliche Tat. Alle hätten die Gewalttat auf das Schärfste verurteilt und sich davon distanziert. Selbst der Bruder des Tatverdächtigen sei „fix und fertig“ und könne die Tat seines Bruders nicht begreifen. Umso unverständlicher war es für alle, dass der Ehemann vor der Polizei nicht zu seiner Familie in die Türkei floh, sondern zur Familie seiner getöteten Frau.

Von Peter Lenz