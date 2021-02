Fehrbellin: Kanu-Runde durchs Rhinluch zu Saisonbeginn fertig

Fehrbellin

Die Arbeiten am künftigen Kanu-Rundkurs durchs Rhinluch sollen zum Saisonbeginn abgeschlossen sein. „Wir liegen gut im Zeitplan“, sagt Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall. Derzeit entsteht am Fehrbelliner Rathaus ein Ein- und Ausstieg für Paddler. In den kommenden Tagen baut eine Firma die Treppen, die Paddlern das Erklimmen des Ufers erleichtern sollen.

Frostige Temperaturen hatten die Arbeiten zuletzt unterbrochen. Seit Dienstag kann am Rathaus wieder gearbeitet werden. Geplant ist, dass der Bagger anschließend zum Wehr am Rhinpark weiterzieht – auch dort soll ein Ein- und Ausstieg entstehen. Im Januar war bereits eine Ein- und Ausstiegsstelle bei Tarmow gebaut worden. „Einer der wichtigsten Standpunkte“, sagt Perschall. Denn die Treppen sind Voraussetzung dafür, dass bei Tarmow wie geplant ein Kanu-Verleih entstehen kann.

30 Kilometer durchs Rhinluch

Damit Paddler den 30 Kilometer langen Rundkurs künftig möglichst bequem nutzen können, sollen auch Schwimmstege zu Wasser gelassen werden. Beim Übergang vom Ruppiner See zum Wustrauer Rhin soll zudem ein Bootswagen die Passage erleichtern. „Der Wagen steht bereits fertig in der Halle“, sagt Perschall. Rechtzeitig vor Saisonbeginn soll auch er aufgestellt werden.

Die Gemeinde hat inzwischen ein Unternehmen gefunden, dass die Strecke mit Flyern und einem Video bewerben soll. Um die Strecke wirklich gut fotografieren zu können, müsse jedoch zunächst das erste Frühlingsgrün abgewartet werden, so Perschall.

Von Frauke Herweg