Fehrbellin

Polizeikontrolle in der Gemeinde Fehrbellin: Die Beamten erwischten am Montagmorgen gegen 7 Uhr in der Protzener Dorfstraße einen 55-jährigen Busfahrer, der unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Ein Atemtest ergab 0,46 Promille.

Nun wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet. Die Fahrgäste – 24 Schulkinder zwischen sechs und 14 Jahren – wurden daraufhin von einem Ersatzfahrer zur Schule gebracht.

Von MAZonline