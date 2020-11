Fehrbellin

Die vier Männer haben gut zu tun, um die riesigen Schrauben in die Erde zu drehen. Der Boden an der Fehrbelliner Kläranlage gibt nicht so leicht nach. Einerseits ist das gut: So steht die neue Fotovoltaikanlage des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Fehrbellin-Temnitz auf jeden Fall sicher. Andererseits ist der Aufbau anstrengend.

Rund ein Viertel des Stromes, den die Kläranlage jedes Jahr verbraucht, will der Zweckverband künftig mit Sonnenlicht selbst herstellen. Auf Dauer ist das billiger, als die Energie einzukaufen. Davon ist Geschäftsführer Ralph Bormann überzeugt.

Anzeige

Für gut 250.000 Euro lässt der Verband gerade ein kleines Sonnenkraftwerk auf seinem Gelände an der Kläranlage bauen. Vor einer Woche haben die Arbeiten begonnene. „Bis zum Ende des Jahres wollen wir eigentlich mit allem durch sein“, sagt Bormann.

Ralph Bormann ist Geschäftsführer des Zweckverbands Wasser/Abwasser Fehrbellin-Temnitz. Quelle: Reyk Grunow

Einen Großteil der Kosten für die Fotovoltaikanlage bezahlt die Europäische Union. Aus dem Programm zur Förderung der ländlichen Entwicklung hat der Zweckverband rund 80 Prozent Zuschuss bekommen. „Wir hätten die Anlage auch gebaut, wenn es keine Fördermittel gegeben hätte“, sagt Bormann. Aber so ist es natürlich für den Verband und die Kunden wesentlich günstiger.

Die Solarpaneele liefern ausschließlich Strom für den Eigenbedarf der Kläranlage. „Es wird nichts ins Netz eingespeist“, sagt Planer Christian Reymann vom Büro Tetra-Ingenieure in Neuruppin.

Rund ein Viertel der Stromkosten soll eingespart werden

Rund 420.000 Kilowattstunden Strom verbraucht das Fehrbelliner Klärwerk jedes Jahr. Etwa 105.000 Kilowattstunden könnten künftig durch die Solaranlage gedeckt werden, hat Reymann errechnet. Das wäre für den Zweckverband eine Einsparung von ungefähr 25.000 Euro im Jahr.

Neben der eigentlichen Fotovoltaikanlage wird in Fehrbellin in den nächsten Wochen auch ein Energiespeicher aufgebaut. Der Akku wiegt rund eine halbe Tonne und ist mit Klimaanlage und Heizung ausgestattet, damit er auch im tiefsten Winter sicher Strom speichern kann und ebenso im Hochsommer.

Die Kapazität der wiederaufladbaren Batterie ist allerdings relativ eng begrenzt, sagt Corvin Ilchmann von der Firma Gexx Aerosol aus Wildau, die die Anlage für den Zweckverband Fehrbellin-Temnitz aufbaut. Der Strom, den der Akku speichern kann, reicht nur kurz für den Betrieb der Kläranlage, sagt Ralph Bormann.

Die speziellen Erdanker sind zwischen 1,2 und 1,6 Meter lang. Quelle: Reyk Grunow

Für den Zweckverband spielen nicht nur die Kosten eine Rolle. Es geht auch um den ökologischen Gedanken, auch beim Aufbau der Paneele. „Wir legen keine Betonfundamente an“, sagt Montageleiter Axel Ferchland von Gexx Aerosol.

Stattdessen drehen die Bauarbeiter 1,2 bis 1,6 Meter lange Riesenschrauben in den Boden. Auf diese Erdanker wird später die eigentliche Tragkonstruktion aus Aluminium für die Solarmodule geschraubt.

Betonfundamente wären auch machbar gewesen. Die müssten aber auch wieder abgerissen werden, wenn das Solarkraftwerk irgendwann einmal wieder abgebaut werden soll. Die Erdanker aus Metall lassen sich dann problemlos wieder aus dem Boden Herausdrehen und theoretisch für ein neues Projekt noch einmal verwenden. Ganz ohne Rückstand.

Von Reyk Grunow