Wer ein bisschen Glück hat, kann sogar den Eisvogel hören – und sehen. Die Gemeinde Fehrbellin will einen 30 Kilometer langen Kanu-Rundkurs im Rhinluch mit Umtragestellen und Rastplätzen ausstatten. Alle dafür notwendigen wasserrechtlichen Genehmigungen lägen inzwischen vor, sagte Bürgermeister Mathias Perschall am Donnerstagabend vor Gemeindevertretern: „Wir können das Projekt so wie geplant bauen.“

Perschall hofft, möglichst bis Jahresende ein oder zwei Teilprojekte abschließen zu können. Läuft alles wie erhofft, werden die Arbeiten an der Rundtour bis zu Beginn der nächsten Saison abgeschlossen. Ein allererstes Gespräch, wie die Route künftig beworben werden soll, hat bereits stattgefunden. Fehrbellins Konzept zum Wasserwandertourismus, so Perschall, verspreche eine „Erfolgsstory“ zu werden.

Ausblick auf den Bützsee. Quelle: Henry Mundt

Kanufahrer können rund um Fehrbellin durch größtenteils unberührte Natur paddeln. Noch fehlt es an einigen Stellen jedoch an Infrastruktur. Damit Ausflügler den Rundkurs über Fehrbellin, Tarmow, Hakenberg, den Bützsee, Wustrau zurück nach Fehrbellin gut bewältigen können, will die Gemeinde Umtragestellen, Schwimmstege und Rastplätze einrichten.

Geplant sind Umtragestellen an Wehren zwischen Fehrbellin und Dammkrug sowie hinter dem Fehrbelliner Rathaus. Beim Übergang vom Ruppiner See zum Wustrauer Rhin soll zudem ein Bootswagen die Passage erleichtern.

Idyllisch: Paddeltour im Rhinluch. Quelle: Henry Mundt

Der Ausbau der Paddelstrecke macht auch die Verwirklichung eines schon vor langer Zeit entwickelten Projektes möglich – den Aufbau eines Kanuverleihs bei Tarmow. Geplant sei ein zweigeschossiges Gebäude, das ein Interessent aus Falkensee zwischen dem Tarmower Badesee und dem so genannten B-Graben errichten will, so Perschall. Die Fehrbelliner Pläne sehen vor, dort eine Ein- und Aussetzstelle einzurichten.

Bitte leise sein – eine Paddeltour durchs Rhinluch erlaubt auch schöne Naturbeobachtungen. Quelle: Henry Mundt

Pläne für den Aufbau eines Kanuverleihs bei Tarmow hatte es schon 2003 gegeben. Doch das Genehmigungsverfahren in dem sensiblen Naturareal war kompliziert. Ein Berliner Interessent, der den Verleih zunächst bauen wollte, gab deshalb wieder auf. Jetzt sieht es so aus, als stünde dem Kanuverleih im Rhinluch nichts mehr im Wege. „Es war der am längsten andauernde Bauantrag im Kreis“, sagt Perschall.

Frank Kuchenbecker vermietet bereits seit 1996 Kanus in Altfriesack und schickt seine Gäste seitdem über den Bützsee, den Alten Rhin, den Fehrbelliner Kanal und den Wustrauer Rhin – eben die Strecke, die jetzt ausgebaut werden soll. „Diese Tour gibt es schon lange“, sagt Kuchenbecker. Vom weiteren Ausbau der Strecke erhofft er sich dennoch einen Zugewinn.

Für Ausflügler mit Ruhebedürfnis: Wasserlandschaft im Rhinluch. Quelle: Henry Mundt

Denn erstmals können seine Gäste auch einen Abstecher nach Fehrbellin machen. „Das ist jetzt nicht möglich“, sagt er. Mit der geplanten Umtragestelle am Fehrbelliner Ortseingang könnten Wasserwanderer auch in Fehrbellin eine Pause einlegen – „und dort ein Eis essen gehen“.

Kuchenbecker kann etwa 30 Boote auf die Strecke schicken. „Der allerschönste Abschnitt ist der Wustrauer Rhin“, sagt er. „Dort lässt sich auch der Eisvogel beobachten.“ Wer so aufbricht, dass er am Abend über den Ruppiner See fährt, nimmt auch den Sonnenuntergang mit. „Das Beste kommt zum Schluss.“

Von Frauke Herweg