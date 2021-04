Wustrau

Die Evangelische Kirchengemeinde Protzen-Wustrau-Radensleben und der Verein Esta Ruppin bieten ab sofort Corona-Schnelltests im Wustrauer Pfarrhaus an. Interessierte können sich jeden Dienstag zwischen 15 und 17 Uhr sowie jeden Donnerstag zwischen 9 und 11 Uhr in der Zietenstraße 6 testen lassen. Die ersten Tests sind am Donnerstag, 22. April, möglich.

„Eine Voranmeldung ist nicht nötig“, sagt Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall. Seit Anfang April können sich Interessierte bereits im Fehrbelliner Heimatmuseum testen lassen. „Diese Tests werden extrem gut angenommen“, sagt Perschall.

Drittes Angebot geplant

Mit dem zweiten Angebot soll jetzt möglich gemacht werden, dass sich Interessierte an weiteren Tagen testen lassen können – im Heimatmuseum sind Tests am Montag (8 bis 11 Uhr), Mittwoch (14 bis 17 Uhr) und Sonnabend (8 bis 11 Uhr) möglich. Ein drittes Schnelltestzentrum ist bei der Volkssolidarität in Manker geplant.

Von Frauke Herweg