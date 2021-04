Fehrbellin will noch zwei weitere kostenlose Schnelltest-Zentren

Fehrbellin

25 Corona-Schnelltests am Mittwoch, sogar 40 beim inoffiziellen Start am Dienstag: Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall (SPD) ist mit dem Auftakt des eilends eingerichteten Corona-Schnelltest-Zentrums im Fehrbelliner Heimatmuseum zufrieden. „Wenn die Zeiten nicht passen, können wir aber noch nachjustieren“, sagt Perschall.

Fehrbellin will die kostenlosen Schnelltests dreimal die Woche anbieten. Montags und samstags jeweils von 8 bis 11 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 17 Uhr. „Wir wollen, dass sich vor dem Testen keine Schlangen bilden“, sagt der Bürgermeister.

Auf der Gassi-Runde mit dem Hund zum Testzentrum

Hartmut Greif (59) musste am Mittwochnachmittag nicht lange warten. Der Kraftfahrer war mit seiner Lebenspartnerin und dem Hund Toto gekommen. Greif hatte sich zwar schon einmal beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Fehrbellin auf das Virus testen lassen. Doch das ist bereits ein, zwei Monate her. „Ich wollte wissen, ob ich noch sauber bin“, sagt Greif verschmitzt. Zudem habe sich der Gang zum Testen ins Heimatmuseum gleich für eine Gassi-Runde für den Hund angeboten.

Die Schnelltestst in Fehrbellin können mit Hilfe des Vereins Esta Ruppin angeboten werden. „Wir haben erst sechs und dann noch mal vier Leute beim DRK für die Tests ausbilden lassen“, sagt Esta-Chefin Christiane Schulz. Zudem hätten einige Studierende der Medizinischen Hochschule in Neuruppin ihre Hilfe angeboten.

Nasentests sind unangenehm, aber nicht schlimm

Schulz findet es von Vorteil, wenn die Schnelltests von jemandem gemacht werden, der schon einige Erfahrung damit hat. Zwar gibt es vielfach in Apotheken und Supermärkten auch Schnelltests für zu Hause. Aber zum einen sind diese nicht gratis, zum anderen koste es schon einige Überwindung, das Wattestäbchen tief in die Nase einzuführen und dort mehrfach vorsichtig gegen die Naseninnenseite zu drehen. „Das ist unangenehm, aber nicht schlimm“, sagt Carsten Schultze-Hartmann. Der 59-Jährige Neuruppiner gehört zu den Freiwilligen, die die Schnelltests in Fehrbellin sowie auf dem Neuruppiner Bauspielplatz absichern.

Carsten Schultze-Hartmann hilft bei den Corona-Schnelltests im Fehrbelliner Quelle: Andreas Vogel

Bürgermeister Perschall geht davon aus, dass die Nachfrage nach den Schnelltests steigt – schon weil man in viele Berliner Geschäfte nur noch mit einem aktuellen Schnelltest eingelassen wird. In der Hauptstadt kostet ein Schnelltest ab 25 Euro. In der Gemeinde Fehrbellin sollen deshalb schon bald zwei weitere Schnelltest-Zentren in Betrieb gehen – im Pfarrhaus in Wustrau sowie bei der Volkssolidarität in Manker.

Allerdings sind dazu noch nicht alle Absprachen mit den Beteiligten getroffen. Deshalb ist derzeit unklar, wann diese starten. Sicher ist aber, dass am Sonnabend, 10. April, wieder von 8 bis 11 Uhr im Fehrbelliner Heimatmuseum Corona-Schnelltests angeboten werden.

Von Andreas Vogel