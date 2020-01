Fehrbelliner Feuerwehr braucht mehr Platz

Fehrbellin

Dieses Problem hätten andere Wehren gern: Die Fehrbelliner Feuerwehrleute sind technisch so gut ausgerüstet, dass kaum noch Wünsche offen sind. Es sei „nicht mehr einfach, noch mögliche Wünsche in puncto Technik zu äußern“, sagt der kommissarische Ortswehrführer Sebastian Kalka. Es ist ein dickes Kompliment, das er der Gemeinde macht.

Ungelöste Probleme gibt es gleichwohl schon. Das 1994 gebaute Feuerwehrgebäude erfülle aktuelle Anforderungen nicht mehr, sagte Kalka bei der Jahreshauptversammlung der Ortswehr. So sind die Hallentore für moderne und hohe Fahrzeuge eigentlich zu klein. Die Fahrzeuge dort einzuparken, sei „Millimeterarbeit“, so Kalka. Eine Belastung, wenn die Feuerwehrleute mitten in der Nacht ausrücken müssen oder übermüdet vom Einsatz kommen.

Zu wenig Lagerfläche

Schwierig auch, dass es zu wenig Lagerfläche und zu wenig Platz für den Gerätewart und die Jugendwehr gibt. Wie in anderen älteren Feuerwehrhäusern üblich, sind die Umkleiden in der Fahrzeughalle untergebracht. Das kann beim Ausrücken der Fahrzeuge gefährlich sein.

Kalka macht sich allerdings wenig Illusionen, dass sich schnell mehr Platz schaffen lässt. „Vielen Feuerwehren haben dieses Problem“, sagt er. Geprüft werden müsse zunächst, wie sich der Platzbedarf am besten erfüllen lässt – mit einem Um- oder Anbau oder vielleicht gar einem neuen Haus.

Drei neue Feuerwehrleute seit Jahresanfang

34 Brandschützer engagieren sich derzeit in der Wehr. Zum Jahresanfang waren drei neue Feuerwehrleute dazugekommen. „Darüber freuen wir uns riesig“, sagt Kalka. Als Erfolgsmodell habe sich erwiesen, dass Brandschützer, die in der Verwaltung, im Bauhof oder als Hausmeister für eine der Schulen arbeiten, die Alarmbereitschaft am Tag absichern.

Im vergangenen Jahr hatte die Fehrbelliner Ortswehr zu 85 Einsätzen ausrücken müssen – das waren 34 weniger als im Vorjahr. Gleich mehrfach hatte die Fehrbelliner Kakaofabrik die Brandschützer gerufen. Im Juli und im September war es zu Bränden in der Filteranlage gekommen. Im Oktober weist die Einsatzstatistik einen Arbeitsunfall in der Fabrik aus – einem Feuerwehrmann, so Kalka, sei es gelungen, das Opfer zu retten.

Viele Brände auf Ödland

Wegen des heißen Sommers waren die Brandschützer 2019 zu vergleichsweise vielen Ödlandbränden gerufen worden. Um die Wehr auf solche Einsätze noch besser vorzubereiten, soll es in diesem Jahr eine Schulung zu Flächen- und Vegetationsbränden geben.

Grundsätzlich, so Kalka, seien die Feuerwehrleute „auf einem sehr guten Ausbildungsstand“. Den allermeisten sei es gelungen, die jährlich erforderlichen 40 Ausbildungsstunden zu absolvieren. Zugleich seien viele Zusatzausbildungen gemacht worden.

Unterstützung für ABC-Einheit

In diesem Jahr werden zudem acht Feuerwehrleute Gefahrgutausbildungen besuchen und dazu an Übungsläufen im Chemikalienschutzanzug sowie Ganztags- und Abendausbildungen teilnehmen. „Das fordert uns stark“, sagt Kalka. Dennoch sei die Ausbildung wichtig. Im August 2017 war es auf der A24 an der Raststätte Walsleben zu einem schweren Unfall mit einem Gefahrguttransporter gekommen. Die Fehrbelliner Wehr gilt seitdem als Unterstützungseinheit für die ABC-Einheit des Landkreises.

Von Frauke Herweg