Fehrbelliner Rhinpark: Ringen um eine finanzierbare Gestaltung

Fehrbellin

Dann eben in der kleineren Variante. Weil die Gestaltung des Fehrbelliner Rhinparks deutlich teurer zu werden droht, suchen die Mitglieder des Ortsbeirats derzeit nach Lösungen, wie das Projekt zu retten ist. Am Dienstagabend trafen sie sich mit dem Landschaftsplaner Steffen Hradil vor Ort und berieten, wie eine bescheideneres Konzept aussehen könnte.

Klar ist: Am Wehr sollen vier bis sechs Stellplätze für Wohnmobile entstehen. Zugleich sollen die Wege am Wasser und der Reitplatz hergerichtet werden. Eine große Fläche im Parkinneren, die derzeit völlig verwildert ist, soll zunächst unangetastet bleiben. Auch die frühere Idee, einen großen Rodel- und Spielberg aufzuschütten, scheint derzeit zu kostspielig.

Caravan-Stellplätze am Wasser

Offen war am Dienstagabend zunächst, mit welcher Infrastruktur die Wohnmobil-Stellplätze ausgestattet sein sollen. Bürgermeister Mathias Perschall sprach sich in der Diskussion dafür aus, dort auch Entsorgungsmöglichkeiten für den Inhalt der Wohnmobil-Chemietoiletten zu schaffen. Wer mit Caravan-Stellplätzen werben wolle, müsse auch etwas bieten können, argumentierte er. „Sonst können wir es eigentlich auch lassen.“ Zu befürchten sei zudem, dass bei fehlenden Entsorgungsmöglichkeiten die angrenzenden Grünflächen verschmutzt würden.

Allerdings verteuern sich die Stellplätze mit einem höheren Ausstattungsniveau auch. „Die Entsorgung von Chemietoiletten ist nicht so einfach“, sagte der Planer Steffen Hradil. Eine Einleitung in das Abwasser sei nicht möglich. Er empfahl, für Entsorgungsmöglichkeiten ein Entgelt zu erheben.

„Fast unbeobachteter Ort“

An dem jetzt favorisierten Caravan-Stellplatz am Wehr soll es künftig auch eine Umtragestelle für den geplanten Paddel-Rundkurs geben. Zu entscheiden ist, ob es an dem Platz künftig eine öffentliche Toilette geben soll – und wie diese Toilette ausgestattet sein soll. „Es wird ein fast unbeobachteter Ort sein“, gab Perschall zu bedenken. Mit der jetzigen Zahl von Mitarbeitern sei eine regelmäßige Kontrolle nicht möglich.

Im Juni war klar geworden, dass die Rekonstruktion des Rhinparks deutlich teurer werden würde als ursprünglich erwartet. Bei den ersten Planungen war die Gemeinde davon ausgegangen, dass die Entwicklung des Geländes etwa 500 000 Euro kosten würde. Inzwischen räumte der Planer jedoch ein, dass er bei seinen ersten Berechnungen die Beschaffenheit des Bodens nicht ausreichend berücksichtigt hatte. Er setzt die Kosten jetzt bei 1,9 Millionen Euro an – sollten alle Projektwünsche realisiert werden.

Perschall mahnt Haushaltsdisziplin an

Auch Bürgermeister Perschall wünscht sich eine Rekonstruktion des Rhinparks. Allerdings mahnte er am Dienstag strikte Haushaltsdisziplin an. „Es werden sehr harte Haushaltsverhandlungen werden“, so Perschall. Fehrbellin dürfe sich nicht zu viele Projekte vornehmen. „Wir haben viele Jahre zu viel geplant, was wir dann nicht abarbeiten konnten.“

Im Inneren des Parks liegt derzeit eine verwilderte Waldfläche mit dichtem Unterholz. Zwar soll das Areal zunächst von der eigentlichen Umgestaltung ausgenommen sein. Doch kündigte der Ortsvorsteher Jürgen Sternbeck an, einen Arbeitseinsatz mit den Fehrbelliner Vereins organisieren zu wollen. Sei das Unterholz erst einmal gelichtet, könnte die Fläche auch genutzt werden.

Kleinere Variante

Sternbeck geht davon aus, dass die jetzt diskutierte kleine Gestaltungsvariante des Parks 600 000 Euro kosten würde. Sie würde auch vorsehen, dass der Reitverein mit seinen Flächen näher an die Landesstraße heranrückt. Die Ortsbeiratsmitglieder hatten sich am Dienstag zunächst vor Ort getroffen. Anschließend berieten sie hinter verschlossenen Türen über Fördermöglichkeiten und konkrete Kostenpläne.

Von Frauke Herweg