Der März sei extrem trocken gewesen, sagt der Fehrbelliner Wasserverband. Die Menge des Wassers, das vom Himmel fiel, passt in eine Tasse. Zum Glück seien die Monate davor relativ feucht gewesen. Ob das aber reicht, um die Wasserspeicher der Luchregion gut übers Jahr zu bringen, das ist noch offen.

Fehrbelliner Wasserverband: Regenmenge eines Monats passt in eine Kaffeetasse

Sorge um Wasserspeicher - Fehrbelliner Wasserverband: Regenmenge eines Monats passt in eine Kaffeetasse

Sorge um Wasserspeicher - Fehrbelliner Wasserverband: Regenmenge eines Monats passt in eine Kaffeetasse