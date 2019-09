110 Jahre Ortsfeuerwehr

Fehrbellin

Aus Altfriesack, Walchow, Protzen, Betzin, Kremmen und Wandlitz sind sie nach Fehrbellin gekommen, mit ihren Sondersignalen übertönen sie den Straßenlärm der Kleinstadt und locken die Fehrbelliner vor ihre Türen.

Die Ortsfeuerwehr der Stadt Fehrbellin feiert in diesem Jahr ihr 110-jähriges Jubiläum – am Sonnabend startete das große Spektakel mit dem Festumzug an der Kirche.

Selbst die Jüngsten Fehrbelliner ließen es sich nicht nehmen, bei diesem Ereignis dabei zu sein – staunend standen sie an der Straße und selbst Teddys und Puppen durften diese Ereignis nicht versäumen.

Im großen Tross durch die Stadt

Die Einheiten aus Betzin-Brunne-Lentzke, Dechtow, Hakenberg, Karwesee, Königshorst, Linum, Lobeofsund, Walchow-Protzen, Tarmow und Wustrau-Altfriesack-Langen haben ihre Löschfahrzeuge für diesen Tag blank geputzt, um gemeinsam mit Technischem Hilfswerk, Katastrophenschutz, dem Deutschen Roten Kreuz und zahlreichen Gästen im langen Tross zum Kurfürstenpark zu fahren. Mehr als 25 Wagen bildeten einen gewaltigen Tross.

Im Park eröffnete Ortswehrführer Florian Lück die offizielle Jubiläumsveranstaltung mit einer Schweigeminute für alle Kameraden, die bei Einsätzen ihr Leben verloren haben. Zu den Gästen gehörten auch Kameraden der Partnerstadt Dülmen.

Gegründet von 11 Freiwilligen

„Wir haben heute einen Grund, den Männern zu danken, die sich vor 110 Jahren hier zusammen gefunden haben, um im Notfall anderen Menschen zu helfen“, sagte der Ortswehrführer. Sie konnten sicher nicht ahnen, dass wir heute weniger Brände löschen und mehr technische Hilfe leisten werden.“

Am 6. Juli 1909 wurde die Wehr von 11 Mitgliedern gegründet. Damals galt es nur Brände zu löschen. „Seit jener Zeit haben sich Technik und Einsatzmittel kontinuierlich verbessert“, sagte Florian Lück.

Die alte Handdruckspritze wurde bald durch eine neue ersetzt, 1944 konnten die Feuerwehrmänner eine 800 Liter Motorspritze ihr Eigen nennen und zum Kopfschutz wurden Lederhelme eingeführt.

Modern und sicher gekleidet

1982 verfügte die Wehr bereits über drei Löschfahrzeuge, ein Tanklöschfahrzeug und ein Löschgruppenfahrzeug. Die Wende brachte 1989 nicht nur offene Grenzen, sondern auch ein neues Tanklöschfahrzeug und bereits zwei Jahre später wurden erste hydraulische Rettungsgeräte angeschafft.

Stolz zieht der Ortswehrführer an diesem Tag Bilanz – dazu hat er auch allen Grund. Mit dem Fahrzeugpark ging es kontinuierlich aufwärts. „Unser ältestes Fahrzeug ist momentan sieben Jahre alt“, sagt er.

Seit Ende 2017 tragen die Kameraden der Fehrbelliner Wehr modernste Einsatzkleidung, die zuverlässig vor Hitze und mechanischen Verletzungen schützt. Die alten Leinenhemden aus der Anfangszeit sind passé. Da ist es schon zu verschmerzen, wenn das Mikrofon während der Festrede für einige Minuten streikt.

Fehrbelliner Ortsfeuerwehr im Kurfürstenpark Quelle: Cornelia Felsch

Zurzeit hat die Fehrbelliner Wehr 29 aktive Mitglieder, 23 Mitglieder in der Kinder- und Jugendwehr sowie 16 Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung.

„Aber wir sind immer noch zu wenige“, sagt der Ortswehrführer. „Vor allem Frauen sind rar gesät.“ Florian Lück appelliert an die Fehrbelliner, diese Tatsache zu ändern. „Helft uns, diesen Zustand zu verbessern!“ 1965 wurde die erste Frauengruppe in Fehrbellin gegründet.

Löschen, sichern, feiern

Wie in allen Feuerwehreinheiten wird auch in Fehrbellin ständig junger Nachwuchs gesucht, denn die Freiwilligen Helfer leisten nicht nur unentbehrliche Hilfe bei Unfällen, Katastrophen oder Bränden, sie sind auch bei Dorffesten dabei, kümmern sich um die Osterfeuer oder das Aufstellen der Maibäume. Sie sichern Halloweenumzüge ab und sorgen für kräftige Herbstfeuer.

Gründe genug, um zum 110-jährigen Bestehen ausgelassen zu feiern – mit Technikschau, Wettkämpfen, Vorführungen und der Partyband Right Now, die am Abend dafür sorgte, dass in Fehrbellin nicht so früh die Lichter ausgingen.

Von Cornelia Felsch