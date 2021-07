Langen

Dutzende Feuerwehrleute aus mehreren Einheiten versuchen seit dem frühen Abend in Langen, den Brand in einem Landwirtschaftsbetrieb zu löschen. In dem Fehrbelliner Ortsteil steht eine große Lagerhalle neben dem Sportplatz in Flammen.

Das Feuer verursacht sehr starken Rauch, der sich über den gesamten Ort legt. Zeitweise war die Rauchfahne bis nach Neuruppin zu sehen.

Der Brand war offenbar kurz nach 17 Uhr ausgebrochen. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört, den sie allerdings nicht näher zuordnen konnten. Kurz darauf stieg aus der großen Lagerhalle aus DDR-Zeiten erster Rauch. Langener habe daraufhin sofort die Feuerwehr gerufen. Die zentrale Leitstelle in Potsdam hat den Alarm kurz vor 17.30 Uhr ausgelöst.

Dichter Rauch stieg von der großen Halle auf. Quelle: Reyk Grunow

In der Halle lagerten 350 Ballen mit altem Heu. In dem konnte sich das Feuer schnell ausbreiten. Das ist auch der Grund für die starke Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr aus Fehrbellin, Wustrau, Manker, Linum und anderen Fehrbelliner Ortsteilen ist im Einsatz. Mit fünf Strahlrohren versuchten die Männer und Frauen teilweise unter schwerem Atemschutz, gegen den Brand in der Halle von allen Seiten gleichzeitig vorzugehen.

Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz am Abend verletzt, sagt Kreisbrandmeister Olaf Lehmann, der ebenfalls in Langen war. Der verletzte Feuerwehrmann wurde im Rettungswagen vor Ort behandelt.

Etwa 40 Feuerwehrleute aus etlichen Ortsteilen von Fehrbellin sind im Einsatz. Quelle: Reyk Grunow

Wodurch das Feuer entstanden ist, war zunächst unklar. Auf etwa der Hälfte des Hallendaches war eine Fotovoltaikanlage montiert. Ob der Knall, der zu hören war, etwas mit der Anlage und dem schließenden Brand zu tun hat, müssen Kriminalisten der Polizei klären.

Die können mit ihrer Arbeit aber erst beginnen, wenn der Brand gelöscht ist. Das kann bei einer so großen Menge Heu allerdings lange dauern. Heu ist schwer zu löschen.

Zunächst waren 40 Feuerwehrleute im Einsatz, 22 davon mit Atemschutz.

Von Reyk Grunow